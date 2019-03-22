На безымянном пальце Насти Ивлеевой появилось кольцо с бриллиантом

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На безымянном пальце Насти Ивлеевой появилось кольцо с бриллиантом

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 Скриншот: youtube/AGENT SHOW

За отношениями популярной блогерши и известного рэпера Элджея следят миллионы человек. И, конечно, задаются резонным вопросом о свадьбе влюблённых.

Ивлеева появилась в двух последних выпусках своей передачи AGENT SHOW — с Александром Гудковым и рэпером Федуком — с кольцом на безымянном пальце правой руки. И сразу появились слухи о том, что её бойфренд наконец сделал предложение возлюбленной. На украшение обратили внимание в том числе фанаты.

<p>Настя Ивлеева с гостем передачи Александром Гудковым. Скриншот: youtube <a href="https://www.youtube.com/channel/UCtGJ_XI0ZGwEmKZaj3VQITw/videos" target="_blank">/ AGENT SHOW</a></p>

Кольцо? В конце выпуска на руке

aniutashulgina1996

Я одна увидела кольцо на безымянном?

rilumars

<p>Настя Ивлеева и рэпер Федук на AGENT SHOW. Фото: instagram /<a href="https://www.instagram.com/_agentgirl_/" target="_blank"><strong>_agentgirl, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/fedukone/" target="_blank"><strong>fedukone</strong></a></p>

Хотя пока ни сама блогерша, ни Элджей по этому поводу не высказались. И, возможно, Настя надела украшение без задней мысли. Ведь недавно пара уже "обменялась" обручальными кольцами: Настя и её бойфренд набили их на кистях рук.

<p>Настя Ивлеева с бойфрендом Элджеем. Фото: instagram /<a href="https://www.instagram.com/_agentgirl_/" target="_blank"><strong>_agentgirl_</strong></a></p>

Напомним, информация о том, что Ивлеева и Элджей встречаются, появилась летом 2018 года. В одном из интервью девушка отмечала, что с ним у неё происходит лучший секс в жизни.

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