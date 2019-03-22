На безымянном пальце Насти Ивлеевой появилось кольцо с бриллиантом

За отношениями популярной блогерши и известного рэпера Элджея следят миллионы человек. И, конечно, задаются резонным вопросом о свадьбе влюблённых.

Ивлеева появилась в двух последних выпусках своей передачи AGENT SHOW — с Александром Гудковым и рэпером Федуком — с кольцом на безымянном пальце правой руки. И сразу появились слухи о том, что её бойфренд наконец сделал предложение возлюбленной. На украшение обратили внимание в том числе фанаты.

Кольцо? В конце выпуска на руке aniutashulgina1996

Я одна увидела кольцо на безымянном? rilumars

Хотя пока ни сама блогерша, ни Элджей по этому поводу не высказались. И, возможно, Настя надела украшение без задней мысли. Ведь недавно пара уже "обменялась" обручальными кольцами: Настя и её бойфренд набили их на кистях рук.

Напомним, информация о том, что Ивлеева и Элджей встречаются, появилась летом 2018 года. В одном из интервью девушка отмечала, что с ним у неё происходит лучший секс в жизни.