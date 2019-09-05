Ивлеева вышла замуж за Элджея, взяв его необычную фамилию

Вопрос, который не один месяц волновал поклонников пары, наконец решён. Музыкант и блогерша всё же узаконили свои отношения.

Анастасия Ивлеева теперь не просто Настюшка Опасность, а законная супруга популярного хип-хоп-исполнителя Элджея, пишет Super. Пара подала заявление ещё 4 июля, и теперь 28-летняя блогерша гордо носит фамилию 25-летнего избранника — Узенюк. Такие данные в открытом доступе можно найти в Едином государственном реестре юридических лиц.

Сейчас пара наслаждается медовым месяцем на Сицилии, отдыхая на арендованной яхте. А в аккаунте nastyaivleeva было опубликовано фото радостно смотрящего в кадр Элджея с короткой подписью "Муж".

А у поклонников наконец появилась возможность порадоваться за пару и выразить ей свою любовь. Отношения Ивлеевой с музыкантом завязались в 2018 году. Роман стремительно набирал обороты, хотя влюблённые и пытались сначала его скрывать, пишет "24СМИ". Но постепенно в аккаунтах Насти и Алексея стали появляться совместные фото, и Элджей даже поместил снимок возлюбленной на обложку своего сингла "360".

Боже, это так мило😍 ваша пара прям как из фильма k_sheva_

❤️Желаю, чтобы ваша любовь длилась вечно kate_8861

😍😍😍 Муууж? Это так мило и круто одновременно milka_molaya

Настя Ивлеева — звезда Instagram, блогер, ведущая "Орла и решки", а также собственного развлекательного шоу на YouTube. Будущая знаменитость родилась в Ленинграде в самой обычной семье, поэтому ее путь к славе был нелегок и тернист. После окончания школы Ивлеева поступила в университет на факультет рекламы и связей с общественностью. Некоторое время девушка работала мастером по маникюру, а в 21 год устроилась хостес в ночной клуб. Далее о биографии блогера читайте на сайте uznayvse.ru

На безымянном пальце Насти Ивлеевой появилось кольцо с бриллиантом