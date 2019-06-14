Каменских поделилась откровенным фото из постели, которое тайком сделал Потап

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Фото © Instagram/realpotap

Артистка, похоже, вдоволь наслаждается супружеской жизнью и решила поделиться откровенным моментом с фанатами.

32-летняя певица выложила фото, на котором позирует обнажённой в кровати. Девушка подняла руки вверх, показав тонкую талию и эффектные формы. В подписи к снимку Каменских отметила, что интимный момент запечатлел её новоиспеченный супруг Потап.

Caught me @realpotap this morning. Поймал меня с утра мой мальчик

Настя Каменских

<p>Фото © Instagram/<strong>k</strong><a href="https://www.instagram.com/kamenskux/" target="_blank"><strong>amenskux</strong></a></p>

Но поклонников Насти такое проявление откровенности скорее смутило. Хотя они и оценили по достоинству красоту фотографии, в комментариях оказалось немало критики. Фанаты отмечали, что певица перебарщивает с провокационными фото.

Фигура — огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!

mariakozuhova

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/realpotap/" target="_blank"><strong>realpotap, </strong></a>k<a href="https://www.instagram.com/kamenskux/" target="_blank"><strong>amenskux</strong></a></p>

В трусах было бы не менее красиво и не так дёшево смотрелось бы

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Возможно, Настя в браке наконец получила возможность не скрывать то, что хочется показать. Как и её супруг, который недавно рассказал, что теперь может не прятать свои чувства, пишет ТСН.

Хотелось сделать это раньше, но у меня были семья, дети, работа, и, пока мы всё решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек! — отметил Потап.

Каменских воспользовалась разлукой с Потапом, чтобы выложить голое фото из душа

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