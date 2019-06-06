Каменских воспользовалась разлукой с Потапом, чтобы выложить голое фото из душа

32-летняя украинская певица заставила поклонников поволноваться, поделившись предельно горячим фото после вступления в брак.

Похоже, кольцо на пальце ничуть не укротило знойную артистку. Каменских выложила в "Инстаграм" откровенную фотографию, которая была сделана, пока она стояла под душем. Девушка позировала в одних трусах, прикрыв голую грудь рукой.

Снимок девушка снабдила романтической подписью: "Быть вместе в своём собственном мире". Но поклонники особой романтики в такой "выходке" не увидели. Часть из них отметили, что в браке подобные фото выкладывать неприлично, и упрекнули в чрезмерной откровенности. Однако у Насти нашлись и свои защитники, а сам супруг Потап оставил в комментарии эмоджи в виде сердечек и пламени.

Фу, постыдилась бы, уже замужем, а ума нет oksanapisarenko75

Мне кажется, что постить, это чисто дело Насти. В 2К19-м то, что для одних стыдно, для других — в порядке вещей. И, если бы Потапа что-то не устраивало, он, наверное, давно сказал бы что-то по этому поводу kolyabarik

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая в Киеве. Пара долго работала вместе, и в итоге сотрудничество переросло в нечто большее. Но долго медовым месяцем они наслаждаться не стали и разъехались по концертам.

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