Потап и Настя Каменских решили продолжить медовый месяц на концертах

Проведя несколько дней в Турции, пара вернулась на родину и в скором времени приступит к работе.

Украинская певица Настя Каменских и Алексей Потапенко (именно так зовут всем известного Потапа) вернулись из Турции, где пара провела медовый месяц после свадьбы. Об этом новоявленный супруг сообщил в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

Частный самолёт семейной пары уже приземлился в Киеве. При этом, как подчеркнул Потапенко, с приездом на родину их медовый месяц не заканчивается. Молодожёны продолжат его на концертах.

— Медовый месяц продолжается! Правда, я — в Одессу на концерт, а Настя — на свои концерты! — отметил артист.

Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие.

Пара долго держала свои отношения в секрете и до последнего не афишировала предстоящую свадьбу. Даже приглашения на торжество были зашифрованы, а гостей попросили держать язык за зубами. Позднее стало известно, что Потап и Настя всё же поженились.