Потап и Настя Каменских разослали зашифрованные пригласительные на свадьбу

На открытках имена жениха и невесты не указаны, но сопровождающая надпись даёт понять, о ком идёт речь.

Украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, которым давно приписывают роман, тайно разослали гостям зашифрованные приглашения на свадьбу. Как сообщает портал "Дни.ру", церемония должна состояться 23 мая.

На самих пригласительных имена жениха и невесты не указаны, но сопровождающая на открытке надпись даёт понять, о ком идёт речь.

— Наконец-то добрый медведь обретёт свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете, — говорится в открытке.

Очевидно, что "добрый медведь" — это Потап, а "бесценный камушек" — Каменских. Также на пригласительном изображён герб новой семьи: символ Киева — каштаны, а также ноты, что означает музыку. Кроме того, там же выбиты буквы П и К — ясно, что имеются в виду Потап и Каменских.

Ранее сообщалось, что Потап признался в том, что состоит в романтических отношениях с Настей Каменских, с которой ранее выступал в дуэте.