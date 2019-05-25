Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

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В свадебное путешествие артисты отправились вместе со своими подругами — Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой.

Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте. Об этом сообщается на странице Потапа в "Инстаграме".

В путешествие они отправились вместе со своими подругами — Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой.

У меня самый лучший муж на свете, — говорит Каменских.

Напомним, пара долго держала свои отношения в секрете и до последнего не афишировала предстоящую свадьбу. Даже приглашения на торжество были зашифрованы, а гостей попросили держать язык за зубами. Позднее стало известно, что Потап и Настя всё же поженились.

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