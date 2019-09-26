Каменских выложила самый жаркий кадр из фотосессии в бикини, которую устроил муж

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Фото © Instagram/kamenskux

Сейчас супруги отправились вместе на отдых, где проведут всего четыре дня перед тем, как снова включиться в работу.

Насте Каменских удалось выкроить время на отдых, куда она отправилась вместе со своим теперь уже мужем Потапом. Именно он и сделал жаркое фото, на котором 32-летняя певица позирует в крохотном чёрном бикини, повернувшись спиной к камере.

Это наш с @realpotap побег. Всего 4 дня. Много любви и солнца

Настя Каменских

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru" target="_blank">kamenskux</a></p>

Ранее артистка призналась, что плотный гастрольный график сильно сказывается на её самочувствии. Начиная от отсутствия сна и заканчивая ужасными дорогами, по которым ей приходится ездить, — всё это оборачивалось большим стрессом для организма. Поэтому неудивительно, что Каменских сорвалась в тёплые страны.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru" target="_blank">kamenskux</a></p>

И, конечно, подписчики певицы были в восторге от нового фото, пожелав ей как можно скорее набраться сил. Дело в том, что Каменских готовит этой осенью несколько сюрпризов для своих поклонников. А Потап скоро выпустит альбом.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru" target="_blank">kamenskux</a></p>

Каменских выложила откровенные фото, наплевав на то, что скажет потом муж

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