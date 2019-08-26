Каменских выложила откровенные фото, наплевав на то, что скажет потом муж

После долгожданной свадьбы певица не перестаёт радовать фанатов пикантными снимками, порой вызывая бурную реакцию своего супруга.

Артистка поделилась в "Инстаграме" серией откровенных фото, на которых позировала в чёрном боди в плохо освещённом помещении. Девушка принимала чувственные позы, посылая фотографу страстные взгляды и приоткрыв рот.

Насте удалось показать фигуру со всех сторон и собрать около 300 тыс. лайков. Снимки она кокетливо подписала: Soy tu sueño ("Я — твоя мечта"). Однако подписчики стали беспокоиться о том, что замужняя певица ведёт себя столь провокационно. Фанатам стало интересно, как к такому поведению относится её супруг Потап.

Ну это чисто фотки для интимной переписки с мужем... не для "Инстаграма" polina_tkach3656

А Потап не против столь откровенных фото irinakhursal

Настюша, пора прикрыть попу. У тебя есть муж kramarenko2366

Реакция Алексея Потапенко, с которым артистка долгое время работала, а затем и сыграла свадьбу, не заставила себя ждать. Он не стал себя сдерживать и оставил под фото эмоциональный комментарий, снабдив его "огненными" эмодзи и множеством восклицательных знаков.

Нннннааааааасть!!!! Марш домой!!!🔥🔥🔥 realpotap

Каменских поделилась откровенным фото из постели, которое тайком сделал Потап