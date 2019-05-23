Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Слухи о том, что Потап и Настя Каменских связаны не только рабочими отношениями, появились давно. С самого начала украинскому дуэту приписывали роман, и недавно стало известно, что они всё-таки вместе.
Свадьба состоялась 23 мая в Киеве в итальянском ресторане на опушке соснового бора. Настя Каменских сегодня опубликовала видео с церемонии.
Молодожёны обменялись кольцами в присутствии родственников и друзей под аркой.
Артисты также вместе исполнили песню. "Не могу поверить, что мы сделали это", — пишет Настя.
А затем и свадебный танец.
Пара долго держала свои отношения в секрете и до последнего не афишировала предстоящую свадьбу. Даже приглашения на торжество были зашифрованы, а гостей попросили держать язык за зубами.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени