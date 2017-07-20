Военно-морские силы США получат снаряды от рельсотрона

Ввиду отсутствия на флоте США рельсотронов, было принято решение переделать снаряды для них под обычные пятидюймовые корабельные установки

Для пятидюймовых морских артиллерийских орудий Военно-морского флота США будут разработаны новые специальные снаряды на основе боеприпасов, созданных для рельсотрона. Предполагается, что с их помощью пушки станут гораздо более эффективными, сообщает Popular Mechanics

В начале 2010 года Военно-морские силы США и корпорация, занимающаяся созданием систем вооружения BAE Systems, начали работу над гиперзвуковыми снарядами (HVP) для рельсового оружия (рельсотронов). Такие снаряды не имеют взрывчатого вещества и поражают технику противника только за счёт огромной кинетической энергии, когда рельсовое оружие будет разгонять их быстрее 9 000 километров в час.

В настоящее время, на 2017 год на флоте рельсотронов всё ещё нет, и шансов, что они появятся в ближайшие годы тоже немного. Возникла необходимость оправдать деньги, вложенные в этот проект. Недавно было решено на основе боеприпасов HVP сделать снаряды для стандартных пятидюймовых корабельных орудий. 127-миллиметровые пушки Mark 45 стоят на всех эсминцах и крейсерах.

Предполагается, что сделанные на основе HVP снаряды будут иметь дальность стрельбы более 60 километров, против 22,5 километра для обычных снарядов. Они не только быстрые, но и управляемые. Предполагается, что их можно будет привязать к системе управления огнём корабля, что позволит поражать даже воздушные цели и крылатые ракеты.

Впрочем, от момента начала разработки до получения готовых снарядов может пройти очень много времени. И со снарядами для Mark 45 может получиться то же самое, что и с эсминцем Zumwalt, когда флот отказался от его "умных" боеприпасов, увидев получившуюся цену в 800 000 долларов.