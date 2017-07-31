Мели, Емеля, твоя неделя. Сенатор предложил построить шесть авианосцев

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сделал заявление о возможном расширении российского флота авианосцев. Лайф разбирался, насколько это реалистично.

Ни для кого не секрет, что строительство флота — дело сложное, долгое и чрезвычайно дорогое. Специалисты просчитывают бюджет, годами создают и переделывают проекты, пытаясь учесть все самые современные тенденции, готовность отдельных видов вооружения, сроки подготовки команд, окончание срока службы предыдущих кораблей, возможность использования техники и авиации. Это кропотливый и чрезвычайно сложный процесс.

Американцы — владельцы самого большого в мире флота — пестуют его со времён Второй мировой войны, чётко следя за количеством, сроком службы и постройкой очередного корабля. За последние 70 лет с момента её окончания они заложили в общей сложности 22 авианосца. Построено 19 (два "Форда" ещё строятся, "Юнайтед Стейтс" 1949 года просуществовал в реальности всего пять дней). При этом строительство велось достаточно равномерно. Ранние "Форрестолы" строились быстрее, впоследствии скорость строительства снизилась. Да, это сложно и дорого даже для крупнейшей экономики мира.

Кроме цены собственно самого авианосца нужно помнить ещё и о самолётах, смене поколений и подготовке пилотов. Да и авианосец сам по себе лишь лакомая цель, он никто без свиты, группы прикрытия, обеспечивающей защиту от кораблей, подводных лодок, авиации и ракет противника.

На флоте не оперируют понятием "авианосец" — вместо этого употребляется термин "авианосная ударная группа" (АУГ). В состав такой группы входит один многоцелевой ударный авианосец, 8–10 кораблей охраны (крейсера, эскадренные миноносцы, фрегаты, многоцелевые атомные подводные лодки) и суда обеспечения.

Для усиления противолодочной обороны в авианосную ударную группировку может входить дивизион противолодочной обороны, предназначенный для борьбы с подводными лодками противника. Обычно включает в себя вертолётоносец противолодочной обороны, основным предназначением которого является борьба с подводными лодками противника, силами базирующихся на нём самолётов и вертолётов, и группу кораблей обеспечения — до шести-восьми эсминцев или сторожевых кораблей тоже со средствами обнаружения и подавления подводных лодок противника.

Российские флотские специалисты последние несколько лет ожесточённо дискутируют на тему того, сможет ли военно-морской бюджет России потянуть строительство нового авианосца. Получится ли собрать ему ударную группировку из имеющихся кораблей или их тоже нужно строить заново? Реально ли это сделать до момента выхода из строя авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и есть ли хоть какой-то шанс заложить сразу два авианосца, чтобы иметь две ударные группировки, способные на посменную работу?

И тут появляется весь в белом первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич и с ходу обещает закладку шести новых авианосцев. Да, вы не ослышались — ШЕСТИ! Это сразу сводит дискуссию флотских специалистов к какому-то театру абсурда.

В ближайшее время мы шесть заложим Франц Клинцевич

Примерно с такой же степенью возможности можно пообещать базу на Луне и Марсе через три года, купить каждому россиянину по электромобилю Tesla и обеспечить всем пенсионерам ежегодный отпуск на Гоа за счёт государства. У нас до сих пор нет одобренного проекта будущего авианосца, так как есть достаточное количество проблем, требующих решения до этого. Но вместо того, чтобы вникать в проблемы, искать решение, находить финансирование, высокопоставленный чиновник предлагает рубануть с плеча и построить шесть авианосцев. Интересно, финансировать их строительство будет он лично?

Современные авианосцы стоят попросту неприличных денег. Недавно вышедший в море британский Queen Elizabeth стоит восемь миллиардов долларов за пару. При этом нужно учесть, что британцы сильно сэкономили на проектировании. Так на флоте делали испокон веков, создавая систершипы (несколько кораблей по одному проекту), уменьшая огромные расходы на проектирование.

У американцев и того круче: на проектирование и постройку трёх авианосцев типа Gerald R. Ford предполагается потратить 42 миллиарда долларов. То есть 14 миллиардов долларов за одну штуку (опять-таки помним про экономию на проектировании). Пожалуй, это самый дорогой и современный авианосец в мире. К нему есть много вопросов, начиная с электромагнитных катапульт, однако современность решений, заложенных в нём, оспаривать вряд ли кто-то станет.

Общий бюджет Российской армии за 2016 год составил 3,14 триллиона рублей, или 45 миллиардов долларов по нынешнему курсу. То есть нам нужна пара годовых бюджетов всей армии (при этом никто не служит, самолёты не летают, ничего не происходит) только на строительство самих авианосцев. А вы же помните, что каждому требуется ещё ударная группа? Это ещё от шестидесяти до ста новых кораблей. На авианосцы и корабли нужно ещё и пару десятков тысяч матросов и офицеров, от 300 до 400 самолётов и высококлассных лётчиков.

Неужели перед тем, как говорить, не нужно подумать? Стоит ли говорить о том, что России не нужно шесть авианосных ударных группировок. Да мы даже их содержать сможем, лишь если серьёзно сократим финансирование других видов вооружения. Скажем, соотношение расходов, выделяемых на образование и на оборону, у нас и так сильно перекошено в сторону обороны — если сравнить с соотношением этих же затрат у других стран.

Говорить такое можно только для того, чтобы сделать всю предыдущую дискуссию ничтожной. Посмеялись и разошлись. Более того, это чётко показывает весь уровень компетенции зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России. Да, этот человек принимает судьбоносные решения, касающиеся российских вооружённых сил. Если вдуматься, становится страшно.

Сейчас всем остаётся закрыть глаза и сделать вид, что этого заявления просто не было. Ну, сказал человек такое, с кем не бывает. При этом флотские вернутся к поиску вариантов и возможностей для постройки хотя бы одного авианосца, а сенаторы — к своей работе: делать странные и пугающие заявления.

Прочитать же о реальных перспективах постройки нового российского авианосца можно в большом материале Лайфа "Эхо далёкого "Шторма": когда Россия получит новый авианосец".