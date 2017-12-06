Рельсотрона не будет! Американцы отказываются от электромагнитной пушки

Американские журналисты сообщили о скором завершении военной программы по созданию электромагнитной пушки — рельсотрона. Почему 12 лет и 500 000 000 долларов не привели к требуемому результату, разбирался журналист Лайфа Михаил Котов

Активно снабжавшая весь мир интересными новостями американская военная программа по созданию рельсового оружия или рельсотрона близка к завершению. Увы, но ожидавшийся в 2020 году рабочий образец рельсовой пушки не будет создан. Останется без чудо-оружия и специально создававшийся под эту технологию эсминец Zumwalt. 12 лет разработок, 500 миллионов долларов, что же могло пойти не так?

Теория и практика

Вообще, первая модель рельсотрона была создана уже более ста лет назад. В 1916 году, французские конструкторы Фашон и Виллепле предложили вполне себе рабочий образец рельсового оружия. 50-граммовую пулю он неплохо разгонял до скорости в 200 метров в секунду на момент покидания ствола. С тех пор прошло более ста лет, а ничего не изменилось. Конструкция осталась практически такой же, как и прежде, лишь увеличились размеры и мощность орудия.

Технически рельсотрон — это ствол, в который помещены два проводника рельса. Между ними находится снаряд, помещённый в плавкий электропроводный поддон, через который ток может идти от первого рельса ко второму. При подаче постоянного тока высокого напряжения образуется сильнейшее магнитное поле, с огромной скоростью толкающее снаряд в сторону противника. Сам снаряд находится в алюминиевом кожухе. После вылета из ствола кожух разделяется на две части и падает, а снаряд продолжает движение к цели.

Американцы взялись за программу создания рельсового оружия для военно-морских сил очень основательно. Стоит начать с того, что специально для использования рельсотрона был построен эскадренный миноносец Zumwalt. Он имеет сложную и дорогостоящую универсальную энергетическую установку. В этой конструкции силовая установка вращает только генераторы, а далее все потребители используют электричество. То есть корабль движется за счёт электромоторов.

Такие установки очень дороги и не очень надёжны, что прекрасно доказал сам Zumwalt. Его энергетическая установка выдержала меньше месяца эксплуатации на полном ходу и потребовала буксировки в порт. Зато с её помощью можно получить много электрической энергии, что требуется для использования рельсотрона.

Само создание рельсовой пушки было поручено компаниям General Atomics и BAE Systems. Разработка началась в 2005 году, и уже к 2015 году планировалось начать оснащение кораблей чудесным оружием, способным метать болванки со огромной скоростью. Судя по новостям, всё шло очень неплохо. В 2016 году миру показали стрельбу из рельсотрона, а в 2017-м даже несколько выстрелов в минуту. На Zumwalt нервно готовили место для крепления чудо-оружия и с нетерпением ждали момента, когда можно будет подплыть невидимкой к русскому флоту и наделать множество дырок с огромного расстояния. Тем более, что с артиллерийской установкой на Zumwalt тоже не срослось, снаряды для неё из-за уменьшения количества кораблей в серии оказались золотыми, а то и дороже.

Бесславный конец

И вот нежданно-негаданно американские СМИ сообщают о финализации работ по этому проекту. Скорее всего, результаты проверки показали, что нынешние результаты настолько далеки от требуемых, что возможности довести программу до создания хотя бы одного рабочего экземпляра просто нет. Из открытых источников известно, что до настоящего момента так и не удалось довести скорострельность до требуемых величин. Рельсотрон способен лишь на 4,8 выстрела в минуту вместо десяти в техническом задании. Ещё одна проблема, о решении которой пока не было никаких новостей, — это тепловая деградация рельсов при выстреле. Менять после нескольких выстрелов внутреннее устройство ствола — очень дорого, долго и практически невозможно в боевых условиях.

Естественно, есть ещё множество параметров, не открываемых журналистам, и по совокупности они показали бесперспективность этого оружия, что далеко не новость. Критике этот проект подвергался многократно. Ведь из плюсов проекта лишь очень дешёвые снаряды, представляющие собой металлические болванки, и огромная скорость, достигаемая при выстреле. американцы сообщали о достигнутой скорости в два с половиной километра в секунду.

Однако первый из плюсов нивелируется наличием в снаряде собственной электроники, необходимой для наводки на цель. А огромная скорость и дальность полёта работают по максимуму лишь на море, где нет элементов рельефа, мешающих стрельбе.

Это всё, что останется после меня

Полное прекращение работ ожидается уже в 2018 году. Естественно, ни о каких боевых рельсотронах в 2020 году речи уже не идёт. Пока разработчики говорят о возможности использовать технологию гиперзвуковых снарядов HVP при стрельбе из стандартных пятидюймовых корабельных орудий. 127-миллиметровые пушки Mark 45 стоят на всех эсминцах и крейсерах.

Предполагается, что сделанные на основе HVP снаряды будут иметь дальность стрельбы более 60 километров, против 22,5 километра для обычных снарядов. Они не только быстрые, но и управляемые. Предполагается, что их можно будет привязать к системе управления огнём корабля, что позволит поражать даже воздушные цели и крылатые ракеты.

Опять-таки быстро только рассказывается об этом, а процесс разработки — это долго, дорого и далеко не всегда заканчивается успешно. Так что пока можно сказать лишь о завершении проекта, скорее всего, закроющего тему рельсотронов на пару десятилетий.

Интересно, как поведут себя и российские разработчики, в июле 2016 года презентовавшие собственный вариант электромагнитной пушки в подмосковной Шатуре. Будут ли продолжаться изыскания, если даже обходившие на голову американские разработчики готовы расписаться в бесперспективности технологии в современных условиях. Увы, но мечта о кидающем болванки с огромной скоростью и на огромные расстояния оружии, пожалуй, останется лишь мечтой.