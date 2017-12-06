Археологи обнаружили останки Санта-Клауса

Фрагмент кости с высокой вероятностью может принадлежать святому Николаю Чудотворцу.

Радиоуглеродный анализ фрагмента кости, проведённый учёными из Оксфордского университета, показал, что найденный близ турецкого города Мира фрагмент человеческого скелета датируется примерно 343 годом н. э., что соответствует времени смерти Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец (или Святой Николай) считается прообразом Санта-Клауса, приносящего Рождество и подарки в бедные семьи. Состоятельность и внимание к малоимущим со стороны древнего мецената и благотворителя подтверждают не только историки, но и антропологи.

С древних времен именно архиепископа Николая считают прообразом современного символа христианского Рождества — Санта-Клауса (от Санта — "святой", Клаус — "Николай"). Об уникальной находке специалисты в области археологии и антропологии решили сообщить 6 декабря — в день Святого Николая по церковному календарю.

Санта-Клаус в том виде, в каком его знают на протяжении многих сотен лет, "попал" в США из Голландии ещё в XVII веке. С собой покровителя всех моряков Святого Николая голландские мореплаватели в 1626 году привезли в виде фигуры, расположенной на носу одного из кораблей.

Об уникальной находке в городе Демре археологи заявили ещё в октябре, однако с установлением принадлежности останков долгое время не торопились, опасаясь повредить хрупкие фрагменты скелета.