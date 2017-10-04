В Турции заявили, что нашли настоящую могилу Николая Чудотворца

Пока к останкам приблизиться не удалось — учёные боятся повредить каменные барельефы и мозаику.

Турецкие археологи считают, что нашли настоящее захоронение Николая Чудотворца. Как пишет The Guardian, таковым они называют обнаруженную могилу в городе Демре.

Её учёные разглядели при помощи сканирования радарами руины хорошо сохранившегося древнего храма. Былы найдены пустоты, которые и приняты за захоронение. Предполагается, что тело Николая Чудотворца находится именно там. Вскрывать пол пока не планируется, так как он покрыт древней мозаикой, которую не хотят утратить.

Согласно одной из гипотез, Святого Николая похоронили в одной из церквей Демры. Это случилось в 343 году нашей эры. Уже в одиннадцатом веке торговцы незаконно перевезли его останки в город Бари в Италии. Однако археологи из Турции уверенны, тогда тело подменили. Они утверждают, что сейчас в храме лежат настоящие останки Николая Чудотворца, а много лет назад похитили тело неизвестного священника.

В 2016 году в Москву и Санкт-Петербург привозили мощи Святого Николая, которые находятся в Бари. Верующие приходили взглянуть на них и поклониться в храм Христа Спасителя.