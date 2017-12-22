Учёные рассказали, как стать счастливым и не худеть

Хорошая новость для людей с избыточным весом состоит в том, что психологи разрешили не худеть.

Учёные из Университета Флориды провели социологическое исследование, согласно которому главной составляющей счастья перед каждым новым годом треть всех опрошенных называет идеальную фигуру. Однако психологи считают, что погоня за идеальной фигурой может спровоцировать большое количество стрессов, поэтому в новом году для достижения состояния счастья нужно принять своё тело таким, какое оно есть.

Оказывается, что отказ от недостижимых идеалов, связанных с внешностью, улучшает настроение, самооценку, уменьшает беспорядочное поведение в еде и снижает риск суицида.

Одновременно с любовью к себе учёные продолжают отмечать, что ожирение наносит непоправимый вред организму человека — лишний вес провоцирует развитие тяжёлых форм рака у женщин. Помимо взрослых людей ожирением страдают и несовершеннолетние — одно из последних исследований показало, что в мире насчитывается более 124 миллионов детей с избыточным весом.