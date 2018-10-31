На Марсе обнаружили залежи ракетного топлива

Исследователи говорят, что химический состав планеты превращает её в настоящую сокровищницу.

Учёные из Вашингтонского университета выяснили, что на поверхности безжизненной планеты содержится огромное количество химических элементов, используемых у нас для производства ракетного топлива. Как отмечает журнал Science, эфиры хлорной кислоты в марсианском грунте могут быть переработаны и затем выделены для производства качественного ракетного топлива.

В ходе специального эксперимента по воссозданию атмосферы Марса учёным удалось зафиксировать распад смеси азота, аргона и кислорода с последующим выделением перхлоратов. Ранее американские астрофизики и химики отмечали, что всё необходимое для производства ракетного топлива на Марсе можно добыть прямо из атмосферы планеты. Также исследователи из NASA отмечали, что завод по производству ракетного топлива можно построить прямо на поверхности Луны.