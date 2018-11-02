Учёные рассказали о неожиданной пользе кофе

Пить его можно много и часто, но готовить при этом нужно строго определённым образом.

Учёные из Университета Филадельфии и Томаса Джефферсона заявили, что правильно приготовленный кофе насыщает клетки организма кислородом и способствует их регенерации, но готовить напиток при этом нужно определённым образом, пишет Scientific Reports. Исследователи отмечают, что кофе с идеальным уровнем кислотности нужно готовить быстро — заливать кипятком молотые зёрна и употреблять напиток в течение пяти-десяти минут.

При этом вкусный напиток насыщает кровь антиоксидантами, что вместе с витаминами и микроэлементами из кофейных зерен может привести к снижению воспаления тканей и нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Эти выводы подтверждают данные предыдущих исследований о том, что кофе помогает организму бороться с депрессией и стрессами, осуществляет профилактику и "вычищение" раковых клеток из организма, и оказывает благоприятное воздействие на один из важнейших органов человека — сердце.