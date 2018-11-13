Учёные: Обычный чай способен продлить жизнь человеку

Популярный напиток оказался способен действовать на организм аналогично общеукрепляющим препаратам.

Учёные из Университета Западной Австралии выяснили, что употребление обычного чая значительно снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и позволяет укрепить стенки сосудов, сообщает Live Science. Исследователи выяснили, что белки, жиры, более 10 видов витаминов, чайный фенол, теин и липидные сахара оказывают комплексное противовоспалительное действие даже при развитии ишемических болезней сердца, действуя аналогично медицинским противовоспалительным препаратам.

По словам кардиологов, принимавших участие в многолетнем исследовании, потребление продуктов с содержанием 500 мг флавоноидов оказывает терапевтическое действие на сердечно-сосудистую систему, защищая организм от возникновения и развития ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий. Ранее британские диетологи составили список продуктов, употребление которых не только сделает человека счастливее, но и позволит избавиться от многих заболеваний.