Под Антарктидой обнаружили крупный источник радиации

Именно он, по словам учёных, выделяет много тепла и растапливает антарктические льды снизу.

Британские геологи и специалисты по изучению океанов выяснили, что под Антарктидой расположен крупный радиоактивный источник тепла, ранее неизвестный науке. С помощью авиационного радиолокатора учёным удалось выяснить, что на глубине нескольких километров подо льдами имеется как мощный источник тепла, так и целые озера с тёплой водой, подогревающие ледники изнутри.

Сам процесс, по данным учёных, не представляет угрозы для крупных ледников, однако подогрев холодного океана осуществляется на протяжении нескольких тысяч, а возможно, и миллионов лет. Прямого влияния на разрушение ледников такой "ядерный реактор" не оказывает, однако длительное воздействие тепла может истончить крупные образования льда, и в конце концов сделает ледники уязвимыми для внешних источников.

Ранее Лайф писал, что учёным из Университета Восточной Англии удалось сделать сенсационное открытие: анализ термальной карты позволил утверждать, что подо льдами Антарктиды, вероятно, находится действующий вулкан. Теперь исследователям предстоит узнать, как два открытия связаны между собой.