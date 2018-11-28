Морские микробы научились "пожирать" нефть

Теперь учёные пытаются адаптировать их для использования при экологических катастрофах.

Исследователи из Техасского университета в Остине выяснили, что морские бактерии, способные уничтожать и растворять пластик, способны эффективно разъедать нефть и нефтепродукты при разливе в воде. Учёные выяснили, что в случае возникновения прорыва газа или нефти из-под океанского дна эти бактерии могут стать первым эшелоном борьбы с экологической катастрофой.

Учёные выяснили, что генетические особенности бактерий позволяют использовать частицы углеводородов в качестве питательной среды и топлива для последующего роста. Главной особенностью этих бактерий является высокая температура воды, необходимая для эффективной работы. Исследователи считают, что вулканическая активность под океанским дном может разогревать бактерии и материалы, в которых они содержатся, до температуры в 200 градусов. Те же условия, по мнению микробиологов, потребуется создать и для использования бактерий в качестве оружия против пятен нефти.