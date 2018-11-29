Учёные зафиксировали таинственный "гул" на дне Индийского океана

Океанологи считают, что речь может идти о серьёзном землетрясении, но точный источник определить не могут.

Специалисты по сейсмической активности заявляют, что в 24 километрах от острова Майотта в Индийском океане обнаружен источник сильного "гула", происхождение которого в данный момент неизвестно. Как сообщает National Geographic, колебания, зафиксированные сейсмическими станциями, не похожи на землетрясения — "гудение" сопровождается появлением звуковых волн определённой и постоянной частоты.

Среди версий о природе появления волн рассматриваются извержение подводного вулкана, выброса магмы наружу и афтершоки от сильного подземного землетрясения, которое пока не зарегистрировали на поверхности. Ранее Лайф писал о том, что учёные из Университета штата Колорадо были напуганы внезапным "пением" арктических льдов, а под Антарктидой британские геологи обнаружили сильный источник радиации.