Учёные назвали самые полезные для здоровья специи

Употребление пряностей, по словам медиков, не только укрепляет иммунитет, но и способствует сохранению здоровья сердца.

Учёные из Университета Небраски выяснили, что употребление в пищу куркумы существенно повышает способность сердца переносить высокие нагрузки и кратковременные нарушения в работе сосудов. Опыты на грызунах показали, что даже при сбоях в работе одного из желудочков или предсердий куркума, употребляемая в пищу на регулярной основе, способна нормализовать кровоток и укрепить сосуды.

Экспериментальным путём учёные установили, что куркумин почти вдвое увеличивает выносливость грызунов и благоприятно влияет на работу мозга. Биохимия крови показала, что молекулы куркумина повышали у грызунов синтез и активность гена Nrf2 и двух связанных с ним ферментов — HO-1 и SOD2, которые отвечают за запуск механизмов "уничтожения" любого воспаления.

Ранее Лайф писал, что куркумин способен "работать" в организме человека как антидепрессант. Учёные из Университета Калифорнии выяснили, что при регулярном употреблении пряность улучшает память и когнитивные функции мозга, активируя определённые зоны мозга и стимулируя центральную нервную систему.