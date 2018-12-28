Один укол. Учёные создали уникальную вакцину от ожирения

Всего один укол позволит "заставить" организм думать, что человек занимается в зале или переносит тяжести.

Учёные из Университета Копенгагена в Дании выяснили, что белок интерлейкин 6 (IL-6), который может действовать как противовоспалительный и антивоспалительный цитокин и синтезируется активированными макрофагами и T-клетками, может работать как пусковой механизм для процесса сжигания большого количества подкожного жира.

Исследователи выяснили, что синтез этого белка в организме значительно увеличивается во время физических нагрузок. На основе этих данных биологи разработали препарат, одна инъекция которого может "обмануть" организм и заставить клетки и мышцы тела активно избавляться от подкожного жира. Учёные отмечают, что после испытаний вакцины от ожирения на людях можно будет похудеть, не вставая при этом с дивана.

Особенность такой вакцины состоит в том, что IL-6 является своеобразным энергетическим регулятором и может "по команде" перенаправлять энергию, "накопленную" в организме на сжигание жира. Исследователи уже доказали, что инъекция дополнительного количества IL-6 в организм запускает "цепную реакцию" по сжиганию жиров и углеводов, и теперь ждут одобрения для начала испытаний на живых организмах.

Ранее Лайф сообщал, что иммунологи из Университета Монреаля провели первые лабораторные тесты противораковой вакцины, не просто способной бороться с заболеванием, но и обладающей обучающими свойствами. Для того чтобы научить T-лимфоциты эффективнее уничтожать поражённые болезнью клетки, в организм с онкобольного вводят специальные "дефектные" гены.