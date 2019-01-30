Вплоть до проблем с сердцем. Учёные рассказали о тяжёлых последствиях недосыпа

Исследователи отмечают, что нарушения циркадных ритмов и неправильное погружение в сон могут обернуться проблемами со здоровьем.

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что слишком короткий и слишком длительный сон может усилить чувствительность человека к внешним раздражителям и понижает болевой порог. Исследователи выяснили, что неправильный подход ко сну также провоцирует ряд тяжёлых нейродегенеративных заболеваний, "первой ласточкой" для которых может стать повышенная чувствительность и раздражительность.

Учёные выяснили, что бессонная ночь значительно понизила болевой порог участников эксперимента, а постоянный недосып привёл к повышению температуры и изменению химического состава крови. При этом почти для всех участников эксперимента, связанного с исследованием недосыпания, были характерны подавленное настроение и небольшие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ранее учёные из Гонконгского университета выяснили, что постоянный недостаток сна из-за работы в ночную смену может значительно повышать количество окислительных повреждений ДНК и снижать их репарацию. Накопление таких изменений в организме может приводить к развитию хронических болезней.