Взлетаем. Илон Маск назвал стоимость билета на Марс

Спойлер: простые люди, работающие в офисе 5 дней в неделю, вряд ли смогут его себе позволить.

Основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск считает, что однажды полёты на Марс будут доступны всем желающим. Правда, смельчаки, отважившиеся на полёт в ближайшем будущем, должны будут заплатить не менее $500 тысяч, сообщает американское издание Inverse. Сам Илон Маск отмечает, что в дальнейшем цену на билет до Марса можно будет снизить до $100 тыс.

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want. — Elon Musk (@elonmusk) 11 февраля 2019 г.

При этом издание отмечает, что за один рейс на Марс можно будет доставить не менее 100 космических туристов или колонистов, которые будут проживать на поверхности Красной планеты. Ранее Илон Маск уже заявлял, что новый двигатель компании SpaceX Raptor превзошёл российский двигатель РД-180 по уровню давления в камере сгорания. Несмотря на амбициозные планы Илона Маска, его оптимизм разделяют не все. Так, бывший астронавт NASA Билл Андерс, летавший к Луне, назвал полёт на Марс совершенно глупой идеей.

Осенью 2018 года неутешительный прогноз выпустило Европейское космическое агентство. Согласно данным из документа, первая экспедиция на Марс станет последней для космонавтов. Главная трагедия состоит в том, что почти годовой полёт до планеты первые космонавты (и, возможно, колонисты) не переживут. Отмечается, что только за первые шесть месяцев полёта экипаж космического корабля получит на 60% больше радиации, чем за всю свою профессиональную карьеру.