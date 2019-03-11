Больше не фантастика. Китай завершает строительство "искусственного Солнца"

В первом термоядерном реакторе нового типа китайские учёные надеются получить ту же реакцию, что происходит в недрах единственной звезды в системе.

Китайские физики завершают создание экспериментального реактора для термоядерного синтеза EAST, сообщает Asia Times. В этом устройстве, как отмечает издание, китайские исследователи планируют создать приближённую к реальной термоядерную реакцию, которая позволит создать надёжный, дешёвый и неисчерпаемый источник энергии одновременно. Руководитель Китайской национальной ядерной корпорации Дуань Суру отметил, что учёные планируют выйти на "промышленные объёмы" выработки энергии уже в этом году.

Отмечается, что первый экспериментальный реактор похожего типа был протестирован в середине 90-х, с этого момента шла непрерывная работа по совершенствованию технологии. Китайские физики отмечают, что "рабочая" температура термоядерного реактора может составить не менее 105 миллионов градусов. Конечная цель исследователей — достижение импульса плазмы в одну тысячу секунд. Этого, по словам учёных, будет достаточно, чтобы подключить к реакторам не только промышленные предприятия, но и города.