"Роскосмос" отказался от средней версии ракеты "Ангара"

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"Роскосмос" отказался от средней версии ракеты "Ангара"

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Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генеральный директор госкорпорации отметил, что всему виной — параллельная разработка другой ракеты.

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что от дальнейшей разработки проекта носителя среднего класса "Ангара-А3" пришлось отказаться. Как сообщает "РИА Новости", такое решение было принято из-за параллельной разработки носителя "Союз-5" сопоставимой грузоподъёмности.

Рогозин отметил, что в связи с этим есть смысл сосредоточиться только на лёгкой и тяжёлой версии ракет "Ангара". Ранее Лайф сообщал, что предварительная стоимость модернизации "Союза" для полётов к Луне составляет около 400 миллионов долларов.

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