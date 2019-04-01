"Роскосмос" отказался от средней версии ракеты "Ангара"

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что от дальнейшей разработки проекта носителя среднего класса "Ангара-А3" пришлось отказаться. Как сообщает "РИА Новости", такое решение было принято из-за параллельной разработки носителя "Союз-5" сопоставимой грузоподъёмности.
Рогозин отметил, что в связи с этим есть смысл сосредоточиться только на лёгкой и тяжёлой версии ракет "Ангара". Ранее Лайф сообщал, что предварительная стоимость модернизации "Союза" для полётов к Луне составляет около 400 миллионов долларов.
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