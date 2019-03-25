Стоимость модернизации "Союза" для полётов на Луну оценивается в $400 млн

По словам главы "Роскосмоса", потенциально ракета-носитель также рассматривается и как коммерческий проект.

Предварительная стоимость модернизации "Союза" для полётов к Луне составляет около 400 миллионов долларов. Об этом журналистам рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, уточнив, что в эту сумму включено не только создание корабля, но и организация миссии к спутнику Земли.

— Сам по себе корабль "Союз" изначально создавался как корабль для освоения Луны. У него есть потенциал для того, чтобы усилить его тепловую защиту и радиационную. Если это так, а это так, то мы сейчас рассматриваем возможность использования этого корабля для облёта Луны, в том числе как коммерческий проект, — заявил Дмитрий Рогозин.

Как отметил глава госкорпорации, стоимость полёта на "Союзе" к Луне для космических туристов будет гораздо дороже, чем полёт на МКС. Таким образом, проект может себя быстро окупить, отмечает Рогозин.

Как сообщал Лайф, ранее глава "Роскосмоса" назвал минимальную стоимость создания и первого пуска российской сверхтяжёлой ракеты "Енисей". По словам Дмитрия Рогозина, на это потребуется около 740 миллиардов рублей. В случае успешного развития проекта "Енисей" будет готов к запуску в 2028 году. Он может отправить миссию российских космонавтов с грузом массой до 27 тонн на Луну.