Батут Илона Маска. Как американцы украли у России многоразовые ракеты

Первый коммерческий пуск ракеты Falcon Heavy вновь поднял вопросы о том, где в действительности основатель SpaceX и Tesla вдохновился использованием возвращаемых ракет-носителей.

Папа для "Бурана"

Илона Маска не раз обвиняли в том, что идея использовать многоразовые ракеты-носители для вывода коммерческих и военных спутников, мягко говоря, ему не принадлежит. Строго говоря, ничего нового он действительно не изобрёл. Спасать блоки ракет-носителей, которые выводят на орбиту спутники, подумывали ещё в начале 60-х, но в силу объективных причин, прежде всего технологических, добраться до этого этапа так и не получилось.

Первая полноценная идея создать многоразовый возвращаемый орбитальный корабль родилась именно в СССР. Сформировалась она немногим раньше, чем американская система Space Shuttle. К середине 70-х стало очевидно, что использование тяжёлых ракет накладывает ряд ограничений. Решающим фактором было время. Деньги во время холодной войны имели второстепенное значение, а вот иметь в резерве несколько готовых к пуску ракет и космических кораблей хотели и в Советском Союзе, и в США.

Решённый вопрос

Почти идеальное решение созрело в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения. Силами ЦКБЭМ был создан уникальный корабль, конфигурация которого, в отличие от Space Shuttle, позволяла крепить корабль не сбоку между топливными баками и ускорителями, а наверху, в виде своеобразного наконечника копья. Система получила сложное (даже для советских специалистов) название — РЛА-130В МТК ВП. Первая часть — обозначение ракеты, вторая — сокращение от "Многоразовый транспортный корабль вертикальной посадки".

В конструкцию новой системы заложили чудовищные характеристики. На околоземную орбиту специалисты рассчитывали выводить до 200 тонн полезной нагрузки. Для сравнения, Илон Маск создавал Falcon Heavy для вывода на те же высоты чуть больше 60 тонн. При этом советский МТК ВП создавался исключительно как корабль для повторного использования — после вывода груза на орбиту корабль совершал манёвр и по хитрой траектории спускался к земле на парашютах.

На конечном участке полёта включалось посадочное управление, и к парашютам для наиболее плавного контакта с поверхностью добавили посадочные опоры. С их помощью корабль гарантированно садится на любые поверхности, и подготовленные космодромы становились ненужными. Правда, довести программу до ума так и не смогли: гонка за Луну была проиграна, и даже набравшая обороты холодная война не убедила руководство СССР профинансировать проект.

Вместо этого все силы бросили на орбитальный корабль "Буран", создание которого требовало серьёзных ресурсов. Историк космонавтики Антон Первушин в беседе с Лайфом отметил, что помимо интересов генерального конструктора НПО "Энергия" существовали и другие причины, по которым многоразовую и почти готовую к серийному производству систему пустили под нож.

В интересах Глушко было построить "Энергию" и "Вулкан", поэтому его НПО лоббировало именно схему "Энергия-Буран". Плюс чистая политика: СССР требовался "советский шаттл", и решили не экспериментировать. Просто построили то же, что и у американцев Антон Первушин

Возврат на "бетонку"

Судьбы Илона Маска и советских ракетостроителей пересеклись в 2001 году. Тогда одиозный миллиардер впервые приехал в Россию, чтобы поговорить о ракетах. Интересовали его уникальные технологии — на встрече с представителями НПО им. Лавочкина и компании "Космотрас" (обе — "дочки" корпорации "Роскосмос") Маск сообщил, что готов купить баллистическую ракету. Причём на абсолютном "новье" Маск не настаивал — для пробы сил в космических технологиях сгодилась бы и "восстановленная".

Предложение Маска и доводы "космического логиста" Джима Кантрелла, прилетевшего вместе с ним, сочли несерьёзным, и Маск вернулся обратно в Штаты. В 2002 году Илон Маск вернулся в Россию с гораздо более щедрым предложением и товарищем из венчурного фонда ЦРУ и предложил за твёрдую валюту продать сразу три ракеты. Если говорить простым языком, то над молодым парнем (Маску тогда исполнилось всего 30 лет) просто посмеялись. После провальных переговоров Маск вернулся в США и принял решение строить ракеты самостоятельно и практически с нуля.

Трудно сказать, когда именно в голову одержимого космосом мультимиллионера пришла идея возвращать ракеты, но в 2001 году сразу несколько американских компаний стали интересоваться российскими многоразовыми ракетами, которые входили в состав комплекса "Байкал-Ангара", разработанного в НПО "Молния". Речь идёт о возвращаемой первой ступени, которая взлетает с космодрома как ракета и садится обратно "по-самолётному", после чего может использоваться повторно.

Уникальное совпадение

Российские ракеты, понятное дело, не купили, но ключевые компании в США — Lockheed и Boeing активно включились в разработку аналогичных проектов. По странному стечению обстоятельств, именно в 2002 году Илон Маск оформил права на частную космическую компанию SpaceX, а всего через шесть лет состоялись первые испытания ракеты собственной разработки под названием Falcon 1. Чуть позже ракету научили садиться на специальную посадочную платформу, и не по-самолётному, а полностью вертикально.

Подсмотрев ключевые идеи и получив отказ от крупнейших компаний отрасли, Илон Маск сделал то, что в мире изобретений встречается сплошь и рядом — он взял идею и приделал ей крылья. Точнее, ракетные двигатели. Стоит отметить, что многоразовых ракет его конкуренты из Boeing и Lockheed создать так и не смогли. Поздно опомнились и руководители российской космической отрасли. Отечественная многоразовая ракета полетит в космос не скоро — первый тестовый пуск намечен лишь на 2022 год, а начало коммерческой эксплуатации пока под большим вопросом.