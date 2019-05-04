Йеллоустон справа, Сан-Андреас слева. Глобальная катастрофа начнётся с Америки

Учёные не раз утверждали, что Северная Америка находится на грани гибели. Йеллоустонский вулкан и разлом Сан-Андреас указывались как возможные причины раскола континента, и, похоже, прогнозы экспертов постепенно начинают сбываться

Катастрофа планетарного масштаба

Сама по себе активность супервулкана Йеллоустон учёных долго не беспокоила. Всего на территории Соединённых Штатов находится 22 крупных действующих вулкана (считая гавайские). Большинство из них давно спят, однако некоторые периодически извергаются и беспокоят местное население. К супервулканам относится не так много природных формирований, однако все они находятся в разной стадии активности и вполне могут стать причиной вымирания как отдельного народа, так и материка целиком. Такие вулканы "размазаны" по территории планеты: вулкан Айра находится в Японии, Таупо — в Новой Зеландии, Тоба — на острове Суматра в Индонезии, Флегрейские вулканические поля — в Италии.

Однако и в этой категории чемпионом по количеству супервулканов стала Северная Америка: на территории двух стран (США и Мексика) расположены сразу три активных супервулкана — Валлес-кальдера (Нью-Мексико), Лонг-Валли (Калифорния) и Йеллоустон (Вайоминг). Недра этих монстров продолжают бурлить на протяжении миллионов лет, и, по всем прогнозам, они могут проснуться уже в ближайшее время.

Исследователи отмечают, что сама по себе такая вулканическая активность не является чем-то из ряда вон выходящим. Как и глобальное потепление. Вулканическая активность существовала на планете задолго до появления людей и, скорее всего, будет существовать и после того, как человечество покинет Землю или погибнет.

Кроме разрушений и выжигания всего живого огненно-жидкой магмой извержение вулкана опасно и последствиями для климата планеты. По сравнению с обычными выбросами пепла во время извержения супервулкан — это как ядерная бомба вместо пистолета. Масштабный "выстрел" давления из верхних слоёв мантии, по расчётам учёных, может быть таким же, как взрыв тридцати "царь-бомб" одновременно.

Суммарная мощность извержения супервулкана может составить до одной тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте. Всё это будет сопровождаться таким выбросом диоксида серы и мелких частиц, что атмосферу буквально заслонит от ультрафиолета и прямых солнечных лучей. Температура окружающего воздуха стремительно упадёт сначала до нуля градусов, а затем существенно ниже. Климатологи и вулканологи всерьёз полагают, что речь может идти о температуре минус 30 градусов где-нибудь на Экваторе.

Весь мир в труху

Учёные не могут с высокой точностью спрогнозировать ни дату, ни место начала глобального вымирания всего живого. Всё, что может современная наука, — собирать косвенные признаки "конца света". Неоднократные попытки подробно изучить тектоническую и сейсмическую активность Северной Америки привели к неожиданным результатом. Так, в 2013 году стало известно, что американские геофизики обнаружили сеть из менее крупных, но крайне опасных вулканов, о существовании которых научное сообщество раньше даже не подозревало.

Кроме того, американский континент "с другой стороны" продолжают беспокоить землетрясения. Самое крупное из них может отколоть от материка большую часть Калифорнии вместе со всеми жителями. Этот сценарий не такой фантастический, как может показаться на первый взгляд. Ещё в 2018 году геологи и геофизики из Университета Массачусетса в Амхерсте выяснили, что вдоль разлома Сан-Андреас в Калифорнии на протяжении нескольких месяцев фиксируются тысячи подземных микротолчков, природа которых неизвестна ни сейсмологам, ни другим учёным.

Этот разлом проходит вдоль всей Калифорнии и уже дважды вызывал крупные землетрясения. В 2019 году плохие новости про разлом Сан-Андреас поступили снова. Учёные из Калифорнийского технического университета в Пасадене выяснили, что с 2008 года вдоль разлома Сан-Андреас было зафиксировано почти два миллиона глубинных землетрясений. Отмечается, что небольшие множественные толчки могут стать причиной для скорого суперземлетрясения, из-за которого может прорваться супервулкан Йеллоустон.

Америки не будет

Мощнейшее землетрясение может не только вызвать разлом большей части Калифорнии по линии Сан-Андреас, но и спровоцировать взрыв практически всех вулканов. Их на Западном побережье достаточно, а точное местоположение и статус (активный или спящий) отслеживается Геологической службой США в режиме онлайн. Даже если допустить, что взрыв вулкана Йеллоустон будет сопоставим с тридцатью "царь-бомбами" или вообще сотней таких боеприпасов, ожидать, что в центре Северной Америки будет пробита дыра, не стоит.

На Земле и раньше случались катаклизмы планетарного масштаба, однако ни на одном из материков катастрофических последствий (пока) обнаружить не удалось. Единственный возможный сценарий, в ходе которого может образоваться "пролив им. Сталина", — огромный взрыв, мощность которого будет измеряться миллионами мегатонн. Если это произойдёт, то впервые в истории Земли на месте огромной части с у ши могут смешаться сразу три океана. Такое явление никогда и никем в научном сообществе не моделировалось, и предсказать его последствия попросту невозможно. Океанологи считают, что взрыв грозит вымиранием множества видов обитателей глубин, и это — только верхушка айсберга последствий.

Другим не поздоровится

Огненный ад будет продолжаться долго. По самым скромным оценкам, большая часть Западного побережья Америки превратится в островную и начнёт тонуть, а жители материковой части будут гореть в потоках раскалённой магмы от нескольких недель до нескольких месяцев. Важно понимать, что даже примерной, грубой математической модели изменения климата на такой случай не существует. Известны лишь отдельные детали. К примеру, давно сделан вывод о том, что если глобальный катаклизм всё-таки наступит, то почти полностью исчезнет и система тёплых течений — Гольфстрим.

Из-за огромного числа мелких частиц, которые вулкан Йеллоустон выбросит в таких количествах, что человечеству не снилось, будет поставлен крест на сельском хозяйстве не только в северных странах (Западная Европа, Скандинавия и Россия), но и на юге. Не стоит забывать, что взрыв супервулкана в Северной Америке может пробудить от спячки другие супервулканы и магматические пузыри, которые учёные по каким-то причинам ещё не обнаружили. Хорошего в этой истории мало: если рванёт Йеллоустон, то достанется всему человечеству. И большая его часть такой катаклизм не переживёт.