Они уже летят к нам. Самые опасные астероиды

Видели когда-нибудь глыбу размером с три-четыре футбольных поля? Через десять лет увидите. Хочется надеяться, это будет не последнее, что вы увидите. Вернее, мы. Все. Как-то странно: вроде обещают, что не упадёт, но кричат, что надо подготовиться.

Вряд ли вы смотрели фильм "51 градус". Его показывали только в Великобритании. Вышел в 2014 году. Критики, само собой, критиковали, работа у них такая. Они, собственно, и к "Богемской рапсодии" были не слишком милосердны. Но ведь музыка Queen и без этого кино — часть нашей жизни, верно? Ну так вот, тому самому гитаристу с божественными волосами — Брайану Мэю — научно-фантастическая картина молодого режиссёра Грига Рихтерса понравилась. Так понравилась, что он написал для неё саундтрек.

По сюжету на Землю летят три астероида, и их заметили лишь за три недели до падения. И за это время удалось только эвакуировать жалкие две тысячи счастливчиков на секретном космическом корабле. Главному герою предлагают билет в обмен на то, чтобы он поснимал на камеру последние дни перед апокалипсисом. Парень соглашается, но с условием посадить на борт не его, а его беременную девушку.

Зачем это всё рассказывать в статье про астероиды? А по той простой причине, которая хорошо известна фанатам легендарной группы. Дело в том, что Брайан Мэй — не только музыкант, но и астрофизик. Самый настоящий. Вот надо бы, между прочим, озаботиться прочтением его книг, например "Большой взрыв. Полная история Вселенной" или, скажем, "Обзор радиальных скоростей в зодиакальном пылевом облаке". Нет, это, наверное, что-то совсем сложное.

В общем, и Брайан, и молодой режиссёр очень хотели сказать миру, что астероиды существуют не для того, чтобы снимать о них фильмы, которые то ли сделают кассу, то ли не сделают. Всё совсем наоборот. Фильмы снимают, чтобы объяснить, что астероиды существуют. Не знаем, как прочие зрители, но деятели из ООН, похоже, впечатлились: по инициативе в том числе Мэя и Григса в 2016 году ввели Международный день астероида. С тех самых пор его отмечают в годовщину Тунгусской катастрофы, а случилась она, напомним, 30 июня 1908 года.

Вот такая предыстория. И, поскольку такой день у нас теперь есть и вообще жить очень хочется, хотелось бы осведомиться: а какова, собственно, ситуация?

Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Мы имеем эдак миллион (может быть, и два) внушительных булыжников по всей Солнечной системе. В среднем каждый больше километра в диаметре. Тут сразу надо сказать, что километра три — это уже практически конец света. Кстати, Тунгусский, как считают в NASA, был метров 50–80. Непонятно, почему его называют метеоритом, когда объекты больше 30 метров определяют уже как астероиды.

Слава богу, большая часть всей этой космической россыпи в смысле вопроса жизни и смерти нас не волнует, пусть себе летает — на здоровье, лишь бы нас не трогали. Внимание мы обращаем только примерно на 20 тысяч штук, потому что они медленно, но математически точно движутся в нашу сторону.

Эти 20 тысяч разделили на четыре группы, и каждую группу назвали традиционно, по-античному: амуры, аполлоны, атоны и атиры, потому что они в целом похожи на четыре конкретных астероида, которые в своё время обнаружили и так поэтично именовали.

Нас больше всего интересуют аполлоны и атоны, потому как их орбиты пересекают земную. И среди них имеются такие, которые называют потенциально опасными, ибо их размеры — минимум 100–150 метров и пролетают они на расстоянии максимум 7,5 миллиона километров от Земли. И таких у нас насчитывается в районе полутора тысяч. Конечно, не обязательно трёхкилометровые, но всё равно приятного мало. И какие же, спрашивается, из них мы будем иметь удовольствие лицезреть в ближайшие десятилетия? Прошу знакомиться.

Астероид 1979 XB Диаметр: примерно от 506 м до 1,13 км Дата сближения: 2024 год Фото © Pixabay

Астероид (4953) 1990 MU Диаметр: 4–9 км Дата сближения: 6 июня 2027 года Фото © Wikipedia

Астероид 2019MN2 Диаметр: 100 м Дата сближения: 27 июня 2027 года Фото © Pixabay

Астероид (99942) Апофис Диаметр: 325 м Дата сближения: 2029 год Фото © Disclose.tv

Астероид (3200) Фаэтон Диаметр: 5,1 км Дата сближения: 2050 год Фото © JPL — NASA

Астероид (4179) Таутатис Диаметр: около 5 км Дата сближения: 2065 год Фото © ESOREITER

Из перечисленных ближе всех пролетит Апофис — в 32 тысячах километров. Хорошая новость: вероятность, что он или какой-то другой из них упадёт на Землю, всё-таки весьма невелика. Плохая: это всего лишь некоторые из ИЗВЕСТНЫХ науке объектов. То есть к нам может лететь и что-нибудь посерьёзнее, а мы просто не видим. Почему не видим? Аппаратура не позволяет. Особо внушительные ещё как-то засечь можно, но смерть и разрушение несут и сравнительно небольшие, и вот с ними проблема. Взять хотя бы 2017 BQ6, который в 2017 году напугал. Да, его заметили, но за полторы недели. Спасибо, в двух с половиной миллионах километров пролетел мимо. А насчёт Челябинского метеорита вообще нет слов: мчался со стороны Солнца, а при таких обстоятельствах обнаружить подобный камешек в небе нереально. Правда, у нас сейчас не про метеориты речь, но давайте просто вспомним, как у людей стёкла в домах лопались.

Российские учёные решили запустить в космос целую группировку спутников, вооружённых телескопами, с единственной целью — охотиться на астероиды. Даже две группировки. Одну — на околоземную орбиту, другую — вращаться вокруг Солнца. Да-да, чтобы наблюдать то, что недоступно остальной оптике из-за засветки. Система называется "Небосвод". О её создании рассказали в 2018 году. И тишина. То есть насчёт реализации терзают смутные сомнения. Просто хочется рвать и метать.

Кстати, недавно в NASA провели такой эксперимент: собрали множество специалистов и объявили, что через 8 лет на Землю упадёт астероид диаметром 300 метров. Что человечество в таком случае будет делать, читайте по ссылке.

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