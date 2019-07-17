Пластиковый суп. Как в океане возникли мусорные континенты

Готовим пластиковый суп. Это очень просто, записывайте рецепт: берём планету с широкими водными просторами и селим туда людей.

Сколько материков на Земле? Садись, два: оказывается, нет, не шесть. Наши знания по географии давно неактуальны. У нас с вами теперь есть Восточный мусорный континент. Находится он в Тихом океане, между Евразией и Северной Америкой. Там есть целая круговая система течений, которая собрала — вы только вдумайтесь! — 80 ТЫСЯЧ ТОНН пластика в гигантский "мусороворот". Полтора с лишним миллиона квадратных километров. Это больше, чем Германия, Франция и Италия вместе взятые. И чуть побольше, чем наша Тюменская область.

Откуда этот мусор там берётся: по данным исследований, в основном — на 80% — с берегов. Он попадает в сточные воды и вместе с ними — в реки, которые несут всё прямо в океан. Ещё 20% — это то, что выбрасывают с кораблей, что падает случайно, что уносит ветром.

Только придётся вас разочаровать: из космоса ничего этого в океане не видно, да и там, на месте, с первого взгляда масштаб трагедии не оценишь. Так что если по запросу "Большое тихоокеанское мусорное пятно" появляются разливанные моря бутылок, стаканчиков и прочего и среди них смуглые люди в лодках, то это, скорее всего, на самом деле снимки из Манилы, там у них свой, филиппинский, треш.

Чтобы понять, что случилось с Тихим океаном, надо в эпицентре катастрофы взять банку и зачерпнуть воды. Вот, не угодно ли отведать:

Варится такое блюдо очень просто: под солнечным светом пластик распадается на мелкие частицы — это называется фотодеградация. Получившуюся кашу многие морские обитатели принимают за планктон. Всё это едят моллюски, рыба, потом их ловит кто покрупнее, и так далее по пищевой цепочке.

Эту фотографию (которая выше) в 2009 году увидели во всём мире: детёныш альбатроса погиб, объевшись всякой пластиковой всячиной. Исследователи говорят, родители накормили. До сих пор неясно, как им это пришло в их птичьи головы: то ли по ошибке за еду принимали, то ли больше кушать нечего было, то ли эти штуки были в рыбе, которую они приносили. Как подсчитали океанографы из Калифорнийского университета, рыба на севере Тихого океана ежегодно глотает минимум по 12 тысяч тонн мусора. И не только рыба. Например, для морских огурцов полимерные отходы и вовсе самое вкусное угощение.

А после обеда начинается "призрачная рыбалка". Дело в том, что под водой плавают рыболовные сети, и они никуда не разлагаются, потому что сделаны из современных живучих материалов, это тебе не то что в старину пеньковые верёвки. Рыбаки просто выбрасывают отслужившие своё сетки за ненадобностью, а потом в них попадают черепахи, выдры и даже киты. Кстати, ещё одна известная душераздирающая картина: тюлени и другие морские обитатели с резиновой удавкой на шее.

А раз уж мы заговорили о географии, то было бы несправедливо наносить на карту дивного нового мира только одно тихоокеанское пятно. А как же многие другие?

Теперь наш мир — не биосфера, а "пластисфера". Но если одни морские обитатели в ней страдают и умирают, то другие, наоборот, весьма довольны. В том же Тихом океане клопы-водомерки радостно откладывают яйца в бутылочках и прочих прекрасных предметах: до сих пор им особо негде было так удобно устроиться, а сейчас красота. Экологи говорят, такое экстренное размножение этих насекомых приведёт к росту популяции и тех, кто их ест. Так и нарушается равновесие в природе. Снежный ком.

Или вот ещё как раз недавний пример. Есть в Атлантическом океане одно безбрежное море. У него действительно берегов нет. Его назвали Саргассовым морем, потому что в нём плавают водоросли саргассум. И их там столько, что на поверхности получается такой длинный архипелаг, если не целый континент. Надо сказать, не самого приятного цвета. В последнее время, в частности в 2018 году, этот континент разросся до уже каких-то неприличных размеров. Вот посмотрите на снимки NASA:

Как видите, водные заросли тянутся от Африки к Южной Америке и далее наверх к самой Флориде. Теперь с берега курортного американского штата открывается весьма впечатляющий вид:

Океанологи задумались. Тяжёлую причём думу думают. Это, мол, совершенно точно химический состав в воде поменялся. Стали выяснять, в чём тут дело. И выяснили. Оказывается, в Бразилии стали всё чаще использовать всякие удобрения, пестициды и прочее. Из-за них в земле копятся азотные соединения. И плюс там, как и везде, любят вырубать леса, а ведь деревья, помимо того, что нас кислородом обеспечивают, ещё и не дают почву вымывать. Поэтому без них обильно сдобренная азотом земля беспрепятственно уносится водами Амазонки. А Амазонка у нас впадает куда? Правильно, садись, пять: в Атлантический океан.

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