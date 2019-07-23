Геноцид в океане. Зачем убивают китов и дельфинов

Для кого больше трёх десятков лет назад вводили "общемировой" запрет на китовый промысел, непонятно. Как добывали, так и добывают.

Итак, 23 июля в цивилизованном мире — День китов и дельфинов. И вот что мы имеем насчёт вылова этих морских млекопитающих на сегодняшний день. Сразу надо сказать, что это более-менее приблизительные цифры и вообще список не полный. К примеру, китов ловят также в Индонезии, да только в каких объёмах — никто не считает.

Ежегодные объёмы добычи китов и дельфинов в разных странах:

Фарерские острова (Дания) — 950 дельфинов-гринд

Норвегия — более 640 китов

Япония — более 600 китов

Карибские острова — 400 дельфинов и карликовых косаток

Гренландия — 170 китов

Россия — 170 серых китов и несколько сотен белух

Исландия — 39 китов

Теперь давайте попытаемся разобраться. ДЛЯ ЧЕ-ГО.

Нужно было что-то кушать

Исторически в приморских странах это было совершенно неизбежно: чтобы жить, нужно есть, так или нет? И для рыбаков, их детей, их родителей — кит был ВСЕМ. Это и запас еды, и прекрасное топливо (китовый жир, или, как его называли, "ворвань"), а из китового уса, когда не было пластика, делали мебель, поделки, щётки, парики — всё, что хочешь. А вот теперь пластик есть, есть бензин и есть продуктовый магазин. Казалось бы, жить можно. И нам, и китам.

Такая традиция

Есть такая вещь в людях, называется она менталитет. Это непростая штука, которая уж если за много веков укоренилась там где-то в голове, то никаким технологическим прогрессом её оттуда, видимо, не выведешь.

Это не X век, друзья, это век XXI. Дания, Фарерские острова. Кстати, эти самые острова в Евросоюз в своё время (в 70-е) отказались брать. То есть Данию взяли, но без островов. Вот так. Да, и Гренландию в своих рядах опять же видеть не пожелали, а ведь она тоже официально автономный датский регион. Собственно, становится понятно, что же так Брюсселю не понравилось.

При появлении на горизонте стаи весёлых, доверчивых чёрных дельфинов-гринд предки этих людей ликовали по понятной причине: значит, будет мясо, значит, будем сыты. Современные жители островов, как-никак, в составе развитой европейской страны. С виду вроде не голодающие. А всё равно ликуют. Наверное, это в их жилах ликует кровь прапрапрапра... В общем, прадедов. Сначала загоняют целую стаю на берег, перекрыв сетями все пути в открытое море. А затем, сами понимаете. Забивают и прочее. Стараются убить быстро. Чтобы "без мучений". Детишки резать помогают.

Сейчас в дань традициям истребляют всё-таки не так много животных, как во времена промышленного вылова. Здесь это скорее морально-этический вопрос, а не экологический Александр Агафонов, научный сотрудник Института океанологии

Да что далеко ходить!

У нас своя Чукотка есть, с такими же традициями. На эту самобытность давно обречённо махнули рукой. То есть вообще-то вылов серых китов в стране запрещён, они в Красной книге и так далее. Но чукчам не мешают. Что с ними сделаешь.

В многих чукотских сёлах это у мужчин главная профессия, самая почётная должность. Рыбаки, как встарь, выжидают на берегу, высматривая заветный "фонтанчик". А когда высмотрят, берут гарпуны и садятся в лодки. Что характерно, в моторные, то есть в данном случае считают нужным идти в ногу со временем. Целятся в лёгкие. А потом вытаскивают, разделывают, вялят, сушат. И едят. Говорят, без этого блюда никак не могут. Организм, мол, требует. Вообще, если так подумать, то для простого бедного села оно, может, и впрямь подспорье, конечно.

Если они соблюдают обычаи, они должны тогда во всём им следовать, потому что охотиться на китов со скорострельными винтовками — это некоторое ханжество Александр Агафонов, научный сотрудник Института океанологии

Это блюдо, которое на картинке выше, делают из кожи кита. Называется мантак.

Деликатес

А такое подают не в деревенской хижине у Берингова моря, а в красивом дорогом ресторане в японской Осаке. В этом заведении всё из кита. Уверяют, что очень полезно, уровень холестерина снижает.

В Японии дело обстоит так: после принятия в 1982 году международного моратория на вылов китов Токио запростестовал, потом в стране вынужденно прекратили добычу, но в конце концов отвоевали себе право охотиться на морских обитателей "в научных целях". Отлавливали по несколько сотен в год. Это вызывало ярость у защитников окружающей среды. А между тем западные страны активно продвигали на японском рынке говядину и свинину. А теперь японские руководители и вовсе прямо заявили: возобновляем коммерческий вылов, и сайонара, в смысле до свиданья.

Коров и свиней специально выращивают, чтобы есть, они не могут жить в естественной среде. Если бы японцы вырастили какой-то специальный подвид китов для таких целей, тогда ещё можно было бы это как-то простить. А так, это некорректное сравнение Александр Агафонов, научный сотрудник Института океанологии

Про китовую тюрьму

Бывает так, что люди морских животных ловят, но не едят, а сдают в океанариум или дельфинарий. И вот в прошлом 2018 году сотрудники ООО "Афалина", "Океанариум ДВ", "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий" поймали 11 косаток и 90 белух и загнали их в тесные вольеры. Есть версия, что хотели незаконно продать в Китай. Тут оказалось, что отлов белух в нашей стране законом вообще никак не регулируется. Дело, конечно, завели, все четыре компании наказали рублём, а узников сейчас понемногу выпускают на волю. Обещают к осени освободить всех. И вот интересно: оштрафовали в общей сложности на 150 миллионов рублей, а за вывоз животных из тюрьмы платят-то по договору ЭТИМ ЖЕ ФИРМАМ. К тому моменту, как освободили восемь пленников, на сайте госзакупок говорилось, что заплачено 38 миллионов рублей. Это сколько же тогда "наказанные" получат за целую сотню животных? Получается, что раза в два больше, чем потратят.

Чем они похожи на нас

Дельфины издают 14 тысяч сложных звуков и превеликое множество более простых, и у каждого возгласа — своё значение. Удивительный и непростой язык у китов-горбачей. Они разговаривают, поют, называют друг друга по именам, а ещё — защищают от хищников не только себя и сородичей, но и других животных. Они способны испытывать сочувствие.

Почему их нельзя истреблять

Всем известно, что если истребить всех волков, зайцам лучше не станет, начнутся эпидемии и прочее. Так же и с зубатыми китами, потому что они на вершине пищевой цепи в океане Александр Агафонов, научный сотрудник Института океанологии

Сейчас нет точных данных о численности китообразных, но, по словам океанологов, всё-таки за 30 с лишним лет моратория на вылов их популяция понемногу стала восстанавливаться, и это сохраняет хоть какое-то равновесие в природе.