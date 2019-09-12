В Китае скрестили обезьяну и человека

Правда, гибрид не появится на свет: эмбрионы уничтожили после двух недель успешного развития.

В Китае испанские учёные получили в лаборатории "химерные эмбрионы": взяли генетически модифицированные зародыши обезьян и ввели в них клетки человека, пишет El País. Сообщается, что эти манипуляции нужны были для изучения возможностей выращивания органов человека в теле животных.

Биоматериал какой именно обезьяны использовали, не уточняется. Коллеги предполагают, что речь идёт о макаке или другом похожем виде, в любом случае не о человекообразной обезьяне.

Исследователи во главе с Хуаном Карлосом Изписуа наблюдали за развитием эмбрионов в течение 14 дней, а потом уничтожили их, поскольку таково требование международного научного сообщества. Дело в том, что после двух недель завершается развитие нервной системы в эмбрионе человека, так что по этическим соображениям этого решили избежать.

Ранее те же самые учёные попытались создать химеру человека и свиньи, однако ничего не получилось: человеческие клетки практически не приживались в зародыше свиньи. Учёные заявили, что эксперимент с обезьяньим эмбрионом стал важным шагом на пути к превращению животных в фабрики человеческих органов для трансплантации.

Стоит добавить, что испанские специалисты отправились в Китай потому, что там сравнительно терпимо относятся к таким опытам. К примеру, в Европе подобные исследования строго ограничены, а в США запрещено их финансировать. Отметим также, что недавно "зелёный свет" созданию эмбрионов животных с клетками человека дали в Японии. Как ранее писал Лайф, там задумали создать гибрид человека и мыши.