Учёные создали гаджет для борьбы с облысением

Небольшое устройство прикрепляется к голове и воздействует на кожу электрическими импульсами.

В США разработали портативное приспособление для борьбы с выпадением волос, пишет ACS Nano. Судя по опубликованным в издании снимкам, оно представляет собой небольшой чип. Его нужно постоянно носить на себе. Отмечается, что батарейки гаджету не нужны — он питается энергией, которую человек выделяет при ходьбе.

По данным создателей прибора, он стимулирует кожу головы электрическими импульсами. Это активизирует угасающие корни волос, улучшает их кровоснабжение. Учёные считают, что этот эффект окажется очень полезен на ранних стадиях облысения.

Прибор опробовали на лысых грызунах. Для сравнения одну часть подопытных животных "лечили" от выпадения шерсти лекарствами, на других прикрепили гаджет. Выяснилось, что устройство помогает лучше: через несколько недель у носивших его крыс было больше новых волос — и эти волосы были длиннее. При этом негативных побочных эффектов в ходе эксперимента не обнаружили.

Ранее Лайф писал о новом препарате, предотвращающем выпадение волос. Кроме того, медики рассказали, что переохлаждение повышает риск облысения, и посоветовали обязательно носить головные уборы осенью и зимой.