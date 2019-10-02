Учёные раскрыли главную тайну женского оргазма

Почему этот секрет оставался нераскрытым на протяжении десятилетий — пока непонятно.

На ранних этапах эволюции человека оргазм вызывал у женщин овуляцию, уверены учёные из Йельского университета. Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что таким образом решилась загадка, которая много лет не давала покоя биологам, — смысл мужского оргазма был ясен, а вот какую функцию выполнял женский, они понять не могли.

По данным издания, исследователи провели эксперимент на кроликах (их самки тоже достигают оргазма). Животным давали препарат флуоксетин, он подавляет удовольствие во время совокупления. Выяснилось, что овуляция у них снизилась на 30%. На этом основании биологи сделали вывод, что когда-то женский оргазм увеличивал вероятность зачатия и у людей.

Однако, подчеркнули они, сейчас он уже не имеет никакого значения для продолжения рода, то есть не вызывает овуляции ни у людей, ни у приматов. Эта функция, впрочем, сохранилась у многих других животных, к примеру, у кошек, хорьков и верблюдов.

Напомним, овуляция — это выход из яичника созревшей яйцеклетки, он происходит у женщин ежемесячно примерно за две недели до начала менструации.

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