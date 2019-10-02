Красное — не опасное. Учёные опровергли данные о том, что мясо вызывает рак

Они решили перепроверить данные, на основании которых мясные продукты внесли в список канцерогенов.

Ни красное мясо, ни полуфабрикаты из него не повышают риск смерти от каких-либо болезней и не вызывают раковых опухолей, пишет Annals of Internal Medicine. Сообщается, что это показали исследования, в которых участвовали в общей сложности 6 миллионов человек.

По данным издания, учёные проанализировали 118 научных работ, посвящённых влиянию продуктов из красного мяса на здоровье. В частности, выясняли, каков будет эффект, если за неделю съедать на три порции переработанного мяса меньше, чем обычно. Отметим, что в категорию переработанного отнесли солёное, сушёное и копчёное мясо, а также мясные изделия с добавлением консервантов и сроком хранения от 6 месяцев.

Данные показывают, что снижение их потребления практически не уменьшает вероятности развития онкологических заболеваний. Если быть точными, риск уменьшается менее чем на 1%. Не удалось найти также связи между этими продуктами и болезнями сердца и сосудов.

Напомним, в 2015 году Международное агентство по изучению рака причислило красное мясо к потенциально канцерогенным продуктам. Лайф писал также об исследовании Лидского университета в Великобритании, оно показало, что этот вид мяса приводит к развитию опухоли толстой кишки у женщин. В Оксфордском университете, в свою очередь, призвали ввести налог на красное мясо. По мнению учёных, это привело бы к сокращению числа смертей от онкологических заболеваний и к тому же уменьшило объёмы выброса парниковых газов в атмосферу.