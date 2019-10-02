Учёные выяснили, зачем люди грызут ручки и барабанят пальцами по столу

Учёные выяснили, что нервозные движения помогают думать — повышают активность нейронов.

Бесполезные, казалось бы, непроизвольные движения человека во время умственной работы на самом деле играют важную роль, пишет Nature Neuroscience. Сообщается, что они активизируют клетки мозга и тем самым помогают человеку в решении поставленной задачи.

По данным издания, американские учёные проверили свою теорию в ходе эксперимента на мышах и выяснили, что они ведут себя точно так же. Животных научили следить за световыми и звуковыми сигналами и указывать, откуда они исходят. Грызуны должны были подойти к нужной части стенки, из-за которой доносится шум или виднеется огонёк, и лизнуть её. Исследователи наблюдали за тем, как мыши сосредоточенно следили за сигналами, и заметили, что они при этом подёргивали усиками и лапками.

Мониторинг работы мозга подопытных показал, что благодаря этим нервозным движениям усиливалась активность нейронов в коре головного мозга. Авторы исследования предполагают, что это помогает мыслительному процессу, причём не только у мышей, но и у людей.

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