Учёные: алкоголь снижает риск развития порока сердца у детей

Сказали, 50 граммов спирта снижают риск рождения ребёнка с опасным пороком сердца.

Мужчинам, которые хотят стать отцами, можно и даже нужно употреблять умеренное количество алкоголя, пишет Ars Technica. Издание опровергло ранее озвученные выводы китайских учёных о том, что будущим отцам категорически нельзя пить спиртное минимум за полгода до зачатия. Сообщается, что их заявление основано на личном мнении исследователей, в то время как данные самой научной работы говорят о пользе горячительных напитков.

Речь идёт об исследовании Центрального южного университета китайской провинции Хунань. Как утверждает аналитический журнал, на самом деле оно указывает, что ежедневно выпивающий мужчина снижает риск врождённой ишемической болезни сердца у своего будущего ребёнка. То есть у будущих детей убеждённых трезвенников этот риск выше. Стоит подчеркнуть, что этот положительный эффект наблюдается при употреблении максимум 50 граммов алкоголя в день, что соответствует трём с половиной бокалам лёгкого напитка. Если будущий отец пьёт больше, он, наоборот, уже вредит здоровью сына или дочери.

Как ранее писал Лайф, в Минздраве назвали безопасную ежедневную дозу алкоголя, однако отметили, что даже такие порции могут причинить вред.