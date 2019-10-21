На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска

На территории завода SpaceX во Флориде сверкают трубы из нержавейки — будущие ракеты, их обещают собрать за считаные месяцы.

Строительство космических кораблей Starship засняли с беспилотника, пишет Daily Mail. Сообщается, что ролик снят в городе Коко, это в американском штате Флорида. Там расположено одно из предприятий компании SpaceX.

На видео легко рассмотреть две возвышающиеся над местностью блестящие трубы — будущие прототипы "Старшипов". По данным СМИ, речь идёт о кораблях, которые условно обозначены как Mark 2 и Mark 3. Кроме того, при желании можно заметить рядом ещё одну конструкцию — пока только одну полосу из нержавеющей стали. Как сообщили в CNBC, это Mark 4. Стоит отметить, что планируется также построить Mark 5. Все корабли в SpaceX рассчитывают возвести за несколько месяцев. По словам главы компании Илона Маска, один из этих прототипов совершит первый орбитальный полёт.

Как ранее писал Лайф, бизнесмен недавно показал первый прототип Starship и опубликовал ролик, снятый изнутри космического корабля. Маск заявил, что он полетит в течение ближайших пары месяцев. Стоит отметить, что это будет суборбитальный космический полёт — Starship поднимется на высоту 20 километров и вернётся обратно.

Добавим, что в конечном итоге эти корабли предназначены для полётов на Луну и Марс. Их будут запускать в космос на ракете-носителе Superheavy, которая будет после этого приземляться на платформу в океане. Предполагается использовать несколько "Старшипов" для полёта к Марсу — первый из них, собственно, отправится к Красной планете, остальные по очереди повезут грузы топлива для дозаправки в космосе. Беспилотный полёт, по планам SpaceX, состоится уже в 2022 году, а на 2024-й намечена отправка экспедиции к Марсу.