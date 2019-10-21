Телескоп "Хаббл" сфотографировал "портал" в другое измерение

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Фото © NASA

То, что удалось запечатлеть "Хабблу", больше похоже на кадр из фантастического фильма.

Космическое агентство NASA поделилось снимком объекта NGC 4380 в созвездии Девы и сравнило его с "зияющим порталом в другое измерение". Сообщается, что это спиральная галактика, открытая ещё в 1826 году Джоном Гершелем. Находится она на немыслимом расстоянии от Земли — более 50 миллионов световых лет.

Галактика NGC 4380 выглядит как особый эффект прямо из фантастического фильма

Из сообщения NASA

<p>Фото © <a href="https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2019/hubble-snags-starry-galaxy" target="_blank">NASA</a></p>

Отмечается, что, несмотря на то что это зрелище кажется таким невероятным, на самом деле ничего необычного в этой галактике нет, это широко распространённый тип звёздных скоплений во Вселенной. В NGC 4380 насчитываются сотни миллиардов звёзд. Она имеет форму плоского диска и отличается эффектными "рукавами", которые обвивают выпуклое ядро, в нём сконцентрировано больше всего звёзд. Тёмные полосы между "рукавами" — межзвёздная пыль.

Ранее Лайф писал о "паутине" из водородных нитей, которая опутала целые галактики в созвездии Водолея, а также о хищной галактике-соседке Млечного пути.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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