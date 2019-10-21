Телескоп "Хаббл" сфотографировал "портал" в другое измерение

То, что удалось запечатлеть "Хабблу", больше похоже на кадр из фантастического фильма.

Космическое агентство NASA поделилось снимком объекта NGC 4380 в созвездии Девы и сравнило его с "зияющим порталом в другое измерение". Сообщается, что это спиральная галактика, открытая ещё в 1826 году Джоном Гершелем. Находится она на немыслимом расстоянии от Земли — более 50 миллионов световых лет.

Галактика NGC 4380 выглядит как особый эффект прямо из фантастического фильма Из сообщения NASA

Отмечается, что, несмотря на то что это зрелище кажется таким невероятным, на самом деле ничего необычного в этой галактике нет, это широко распространённый тип звёздных скоплений во Вселенной. В NGC 4380 насчитываются сотни миллиардов звёзд. Она имеет форму плоского диска и отличается эффектными "рукавами", которые обвивают выпуклое ядро, в нём сконцентрировано больше всего звёзд. Тёмные полосы между "рукавами" — межзвёздная пыль.

Ранее Лайф писал о "паутине" из водородных нитей, которая опутала целые галактики в созвездии Водолея, а также о хищной галактике-соседке Млечного пути.