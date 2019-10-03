Земля снова в опасности. Галактику Млечный путь может "съесть" агрессивный сосед

Астрономы рассмотрели Туманность Андромеды и пришли к выводу, что в прошлом она поглотила как минимум двух себе подобных и не собирается на этом останавливаться.

Туманность Андромеды столкнулась с несколькими другими галактиками несколько меньшего размера и "проглотила" их, пишет Nature. Сообщается, что учёные поняли это после изучения окраин галактики.

Там расположены шаровые звёздные скопления. Астрономы исследовали около 500 таких образований и выяснили, что по возрасту и скорости движения звёзд многие заметно отличаются от остальной части Туманности Андромеды. Это означает, что они "чужеродны" и являются останками других галактик, когда-то "съеденных".

По мнению учёных, за последний миллиард лет жертвами галактики-соседки Млечного Пути стали минимум две оказавшиеся на её пути галактики меньших размеров. Но на этом её агрессия не закончится, убеждены исследователи. По их подсчётам, через четыре миллиарда лет "монстр" поглотит и сам Млечный Путь, то есть нашу родную галактику.

Как ни печально, наука считает такие события в космосе обыденными: галактики постоянно где-то сталкиваются, это выглядит как сплошной хаос звёзд и межзвёздного вещества. В итоге меньшая галактика (вернее, то, что от неё останется) входит в состав большей.

Стоит добавить, что Млечный Путь, как недавно выяснилось, тоже совершил подобный акт каннибализма около двух-трёх миллиардов лет назад. Это обнаружили похожим способом: около миллиона звёзд в галактике оказались не "местными".

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