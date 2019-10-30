Российский учёный заявил, что рак победить нельзя

Исследователи уточняют, что главное в лечении онкологии — позволить человеку жить долго и счастливо.

Завкафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Румянцев заявил, что к концу века медицина не сможет победить онкологию. Учёный добавил, что эту болезнь можно только контролировать, а главная задача — позволить больным людям жить долго и счастливо.

По словам Румянцева, пациент "всё равно потом может погибнуть от рака", но успехом для медиков считается 20–30 лет полноценной жизни после постановки диагноза и начала лечения.

Румянцев отметил также, что никто не знает, сколько лет потребуется, чтобы создать прибор для своевременного раннего скрининга опухолей. По словам учёного, это зависит от многого: самой технологии, воспроизводимости и прохождения регистрационных процедур.

Ранее Лайф писал, что воронежский невролог Дмитрий Разумовский, изучающий влияние одежды на возникновение раковых заболеваний, сообщил об опасности каждой десятой шапки. По словам учёного, самыми опасными являются шапки-ушанки, а также с повязкой вокруг подбородка. Он предупреждает, что первые симптомы доброкачественной опухоли — зуд кожи, выпадение волос и головные боли.