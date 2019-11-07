Косатки у побережья Канады довели учёных до слёз — видео

Камера беспилотника запечатлела животных такими, какими их никогда не видели. И, возможно, больше не увидят — они вымирают.

Канадские учёные поделились трогательным видео, снятым в Тихом океане недалеко от берегов провинции Британская Колумбия, что на западе страны. На ролике небольшая группа косаток во время кормления. Исследователей поразило то, как животные были нежны друг к другу, это выражалось в постоянных мягких прикосновениях.

Особенно яркое впечатление произвело общение матери с детёнышем. Камера, установленная на дроне, запечатлела, как самка прижимается к китёнку, как бы ласкает его, а тот в ответ игриво похлопывает её хвостом.

Точно так же, как мы обнимаем своих детей и друзей, прикосновение укрепляет эти связи. В этом сила прикосновения, и здесь мы видим косаток, которые напоминают нам об этом. Кто бы мог подумать? Эндрю Тритес, зоолог Университета Британской Колумбии

Зоологи не случайно выбрали именно это сообщество косаток — в этой части океана осталось всего около 75 особей. Учёные опасаются их полного исчезновения, поскольку в последнее время резко сократилась численность лосося, а для местных косаток это основная пища. Кроме того, они стали реже рожать и всё меньше детёнышей выживает.