Учёные поняли, где на Марсе искать жизнь

Это место и раньше привлекало планетологов, туда в 2020 году собираются отправить новый марсоход.

В марсианском кратере Езеро могли жить микроорганизмы, пишет Icarus. Сообщается, что там нашли многочисленные отложения карбонатов, похожие на земные строматолиты — структуры, которые "возводят" цианобактерии в процессе своей жизнедеятельности.

Их наличие показал спектральный анализ, сделанный с орбиты Марса с помощью техники, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. После анализа снимков выяснилось, что больше карбонатных залежей расположено вдоль западного края кратера. Стоит отметить, что бактерии как раз и предпочитают строить свои карбонатные сооружения на берегах водоёмов.

Напомним, кратер Езеро находится в восточном полушарии Марса, примерно в трёх тысячах километров к северо-западу от кратера Гейл, где сейчас работает марсоход Curiosity. По мнению исследователей, около четырёх миллиардов лет назад он был заполнен водой. Именно поэтому ему и дали название Езеро — в переводе с некоторых славянских языков это значит "озеро". Кратер открыли в 2007 году и планируют основательно изучить с помощью ровера "Марс-2020".

Ранее Лайф писал о необъяснимом сезонном повышении уровня кислорода на Марсе, а также об остатках ещё одного пересохшего озера, в котором тоже, как предполагают учёные, могла быть жизнь.