В "Роскосмосе" не определились, зачем нужна сверхтяжёлая ракета

Выяснилось, что высадка на Луну — недостаточная причина для строительства такого космического комплекса. Проект отправили на доработку.

Эскизный проект российской сверхтяжёлой ракеты не одобрили, пишет РИА "Новости". Сообщается, что его рассмотрели на совместном заседании научно-технического совета "Роскосмоса" и бюро Совета Российской академии наук по космосу. Эксперты подчеркнули, что по технической части к проекту претензий нет и его отправили на доработку по другой причине — комиссии показались недостаточными названные цели разработки.

Выяснилось, что ракетный комплекс сверхтяжёлого класса планировалось построить только ради пилотируемых миссий на Луну. На заседании решили проработать дополнительные задачи, которые можно было бы решать с помощью новой ракеты. Учёные, в частности, предложили продумать выведение на орбиту Земли космических обсерваторий и запуск исследовательских зондов в дальний космос.

Отмечается, что отсутствие других задач для такого космического проекта может оказаться большой ошибкой, и это уже показала историческая практика. Учёные напомнили, что в СССР сверхтяжёлая ракета "Энергия" оказалась фактически невостребованной. Эксперты убеждены, что это произошло именно из-за слабо продуманных целей.

Ранее Лайф писал о строительстве российской сверхтяжёлой ракеты "Енисей". Её планируют запустить к Луне в 2028 году.