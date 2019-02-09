Ракета "Енисей" доставит к Луне макет корабля "Федерация"

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Ракета "Енисей" доставит к Луне макет корабля "Федерация"

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Фото: © РИА "Новости"/Наталья Селиверстова

По замыслу российских специалистов космической отрасли, в 2028 году сверхтяжёлая ракета с образцом облетит спутник Земли и вернётся обратно.

Первая сверхтяжёлая ракета-носитель "Енисей" доставит на лунную орбиту макет нового космического корабля "Федерация", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш).

Сообщается, что в 2028 году пройдут испытания ракетно-космического комплекса в беспилотном режиме. "Енисей" облетит вокруг Луны и вернётся на Землю.

В ЦНИИмаше добавили, что макет "Федерации" впервые доставят в космос ещё раньше — в 2022 году. В рамках начала лётных испытаний ракеты и корабля "Федерацию" выведут на низкую околоземную орбиту.

Как ранее писал Лайф, корабль "Федерация" решили переименовать. Напомним, российские конструкторы работают над ним с 2009 года. Корабль предназначен в том числе для полётов в дальний космос и может автономно работать до 30 суток.

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