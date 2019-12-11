Учёные призвали запретить блёстки

Сверкающие частицы микропластика заполняют океаны, и морские животные принимают их за пищу.

Учёные из Новой Зеландии призвали полностью запретить использование блёсток в любых целях, пишет Daily Mail. Исследователи заявили, что глиттер может вызвать экологическую катастрофу.

По их данным, главная опасность заключается в том, что, по сути, блёстки — это частицы микропластика, которые чрезвычайно загрязняют Мировой океан. Если считать поштучно, то они составляют более 92% всех пластиковых изделий, плавающих в морях и океанах. Животные ошибочно принимают их за планктон и поедают, а это вредит их печени и ускоряет вымирание многих видов. Кроме того, рыба, наглотавшаяся блёсток, может оказаться и на нашем столе, подчеркнули учёные.

Отмечается, что глиттер делают из полимера под названием полиэтилентерефталат, из него же производят, к примеру, бутылки и прочую упаковку, всевозможные плёнки. Кроме того, блестящий слой — это, как правило, алюминий. Ситуация усугубляется тем, что блёстки впитывают в себя ядовитые вещества. При этом процесс их разложения в природе занимает тысячи лет.

Ранее Лайф писал, что не меньший урон природе наносят сигаретные фильтры, которые, по мнению экспертов, к тому же нисколько не уменьшают вред от курения. Стоит упомянуть, что на берегах океанов в разных странах часто находят погибших китов с полными животами пластикового мусора.