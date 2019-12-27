Фантазии в масштабах Вселенной. О чём мечтает "Роскосмос"

Одиннадцать миллиардов похищенных рублей и двести миллиардов "неосвоенных". Фантастика. Лайф решил напомнить об интересных, амбициозных проектах "Роскосмоса", которые всё откладывают и откладывают, а между тем на них можно было бы великолепно "освоить" бюджет.

Итак, что же любой космической державе хотелось бы уже наконец иметь за такие деньги. Заметьте, практически всё это у нас вообще-то есть, причём довольно-таки давно. Так чего же нам не хватает? Правильно.

Сверхтяжёлая ракета

Ракета-носитель сверхтяжёлого класса "Енисей" Разработка: РКК "Энергия" Ожидаемая дата запуска: 2028 год Фото © ПРОНЕДРА

Господа миллениалы, сейчас будут слова специально для обогащения бэкграунда: "Энергия" — "Буран". Ещё раз: "Энергия" — "Буран". "Энергия" — это была наша отечественная сверхтяжёлая ракета, "Буран" — наш отечественный многоразовый корабль. 15 ноября 1988 года они полетели. В первый и последний раз. Почему? Официально — по невыясненным обстоятельствам, точно не установлено, но по логике — потому, что дело шло к развалу страны. И мы на двадцать лет забыли о том, что у нас есть. О том, что мы можем. На двадцать лет. У бумеров уже подросли внуки, которые в основном вообще не в теме ни про "Буран", ни про что.

Лишь в конце 2018 года в "Роскосмосе" решили, что нужна, всё-таки нужна нам сверхтяжёлая ракета. С тех пор пытаются разобраться, зачем именно. Невольно хочется сказать спасибо SpaceX за её Falcon Heavy. Неужто ожил, зашевелился наконец дух соревнования в родной космонавтике? Интересно в этом смысле посмотреть, зачем такая штука понадобилась в США. Ну что же, первым делом на ней запустили в космос красивую машину с манекеном, очевидно, майора Тома и играющими на борту песнями Дэвида Боуи. И романтика, и реклама. А потом стали доставлять на орбиту спутники связи и секретные военные аппараты.

Наш "Енисей" создаётся не в игрушки играть, а на Луну летать, ни больше ни меньше. Мало того, недавно на общем совете порешили, что даже этой цели недостаточно — надо продумать, куда ещё можно ракету применить.

Возвращаемая ступень

Возвращаемая ступень ракеты-носителя "Крыло-СВ" Разработка: КБ имени В.М. Мясищева Ожидаемая дата запуска: 2021 или 2022 год Кадр из видео Infomens Group

Опять-таки обидно, слушай: у нас такой проект уже почти 20 лет имеется, ну и где? Просто парадокс Ферми какой-то. Сначала разработали "Байкал" — это ракетный ускоритель, который после взлёта и отделения должен трансформироваться в крылатый беспилотный аппарат и в таком виде прибыть на взлётно-посадочную полосу. Теперь на его основе сделали "Крыло-СВ". СВ — ступень возвращаемая. Тоже с крыльями, то есть будет садиться обратно не вертикально, как у SpaceX, а по-самолётному. Внимание: лётные испытания назначили на 2020 год.

Многоразовый корабль

Многоразовый космический корабль "Орёл" (бывшая "Федерация") Разработка: РКК "Энергия" Ожидаемая дата запуска: 2023 год Фото © Всё о космосе

То "Федерация", то "Орёл". Ещё не построили, но уже переименовали. Обещают жениться (в смысле запустить) в 2023 году на ракете "Ангара-А5", в 2024-м — отправить к МКС в беспилотном режиме, ещё через год — с экипажем. Рассчитан "Орёл" на шесть человек или полтонны груза, должен обеспечить месяц автономного полёта. На 2028 год намечен облёт Луны. И тут выясняется, что для дальних путешествий корабль получается тяжеловат: больше 22 тонн, а надо максимум 19 тонн 848 килограммов. Разработчики сказали, что надо ещё 18 миллиардов рублей на доработку. Очень хорошо, у нас как раз "неосвоенных" много.

Царь-двигатель

Ракетный двигатель РД-171МВ Разработка: НПО "Энергомаш" Ожидаемое начало эксплуатации: 2021 год Фото © Жуковские вести

Как раз для "Енисея" и ракеты среднего класса "Союз-5". Мощность как у электростанции. Кислородно-керосиновый. Официально называется РД-171МВ, что бумерам о многом говорит: напоминает похожее сочетание букв и цифр — РД-170. Был такой советский ракетный двигатель, созданный ещё в 1970-е. Все следующие разработки, по сути говоря, его продолжения. И не опять, а снова мы так и не дождались в этом году огневых испытаний.

Лунная станция

Межпланетная станция "Луна-25" Разработка: НПО имени С.А. Лавочкина Ожидаемая дата запуска: 2021 год Фото © Wikipedia

Это та самая, которая раньше называлась "Луна-глоб". Ей нужно прилуниться в районе Южного полюса нашего естественного спутника и заняться бурением грунта и вообще всевозможными исследованиями поверхности, дабы выяснить, удобно ли там будет строить базу. В помощь ей хотят заслать орбитальный аппарат, который должен сверху тоже изучать обстановку. И всего этого мы ждём вообще-то сорок с лишним лет: предыдущую советскую "Луну-24" запускали в 1976 году. Новый аппарат — символ долгожданного возвращения страны к исследованиям Луны — начали делать в 2005-м, но, простите, до конца с тех пор дело довести всё никак не получается. Вот опять: обещали старт миссии в 2019-м — перенесли как минимум на 2021-й. И эти завтраки продолжаются как минимум лет пять. В космической отрасли уже всерьёз опасаются не дожить до запуска на такой вредной работе.

Свой "Хаббл"

Космическая обсерватория "Спектр-УФ" Разработка: НПО имени С.А. Лавочкина Ожидаемая дата запуска: 2025 год Фото © Wikipedia

Это крупнейший в мире космический телескоп для наблюдений в ультрафиолетовом спектре. По крайней мере, после самого "Хаббла", который, к слову, ловит всё: и инфракрасные лучи, и видимый свет, и ультрафиолет. Но он ведь скоро заканчивает свою работу, а сделанный ему на смену "Джеймс Уэбб" — исключительно инфракрасный. То есть значение российского ультрафиолетового прибора на этом фоне становится просто огромным. На беду, его тоже начали создавать в неподходящее время — в 80-е, и с тех пор оно всё никак не станет подходящим, потому что денег у нас, как известно, нет. Наверное, кротовые норы давно открыли. А может быть, телепортация — недаром же portare значит "нести".

Свой "Уэбб"

Космическая обсерватория "Спектр-М" ("Миллиметрон") Разработка: НПО имени С.А. Лавочкина Ожидаемая дата запуска: после 2027 года Фото © Все о космосе

Одновременно и инфракрасный, и радиотелескоп, настроенный на миллиметровые волны. Его приборы расположены в специальном контейнере, где царит смертельный холод, чуть выше абсолютного нуля — минус 269 градусов по Цельсию. Такие телескопы называют криогенными. Может окинуть взглядом Вселенную до самых "краёв", если они там в принципе есть. Миссия, не имеющая аналогов. Должны были запускать в 2019 году. Этого ждала без преувеличения вся планета Земля. Руководитель проекта, ныне покойный академик Николай Кардашёв, не дождался. Всё как всегда. Лайф уже писал о том, как российским учёным пришлось краснеть перед мировым научным сообществом.

Зонд на Венере

Межпланетная станция "Венера-Д" Разработка: НПО имени С.А. Лавочкина Ожидаемая дата запуска: 2029 или 2031 год Фото © Популярная механика

Это должна быть классическая пара из орбитального и спускаемого аппаратов. Тоже возвращение: работали ведь там советские аппараты. Хоть и довольно быстро вышли из строя в венерианском аду, но успели передать снимки, которые продолжают исследовать до сих пор. Между прочим, заметили на поверхности какие-то передвижения. Теперь полученные данные нужно наконец перепроверить, а заодно до конца прояснить, что довело такую милую с виду планету до такой парниковой жизни. Д — это "долгоживущая" станция. Лишь бы не приказала долго жить на стадии проекта, как это у нас бывает. "Роскосмос" ведь вычеркнул её. Сказали, "секвестр бюджета". Но добрый глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин под Новый год намекнул, что Венеру могут и вернуть в космическую программу. Как после этого не верить в Деда Мороза?

Зонды на спутниках Юпитера

Миссия "Лаплас-П" Разработка: НПО имени С.А. Лавочкина Ожидаемая дата запуска: не определена Фото © Роскосмос ТВ

Есть у нас и такие разработки. В НПО имени Лавочкина делают аппарат, который сможет пробурить ледяную корку на Европе и/или Ганимеде, добраться до океана, который, по всем научным данным, есть под поверхностью, и посмотреть, что или кто там плавает. Запускать думают на "Протоне" или "Ангаре". Думают и делают пока, по всей видимости, только в самом НПО. А там, где РЕШАЮТ, видимо, скучные сидят люди какие-то.